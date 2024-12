Nella quinta giornata della fase a campionato della Conference League 2024/25 la Fiorentina ospita gli austriaci del Lask, con l’obiettivo di proseguire il momento magico. I viola sono sesti nella competizione europea con nove punti, con un solo ko, arrivato a Nicosia contro l’Apoel (unica sconfitta da metà settembre a questa parte), e tre vittorie. Serve un successo ai gigliati per sigillare la qualificazione alla fase successiva, che sembra alla portata degli uomini di Palladino. Scopriamo se e quali sono i giocatori diffidati nella sfida contro i ciprioti. In Conference League, da regolamento, si entra in diffida dopo due ammonizioni rimediate e si viene squalificati alla terza (a seguire, di nuovo diffida già alla quarta e squalifica alla quinta, e via discorrendo), e l’unico tra i viola ad aver ricevuto due sanzioni è Christian Kouamé, ammonito contro i The New Saints e contro il St. Gallo, e in gol contro il Pafos.

QUALI GIOCATORI DELLA FIORENTINA SONO A RISCHIO SQUALIFICA?

Oltre a Kouamé diffidato, a rischio con un cartellino giallo ci sono anche altri sette giocatori: si tratta di Danilo Cataldi, Riccardo Sottil, Fabiano Parisi, Tommaso Rubino, Dodo, Lucas Martinez Quarta e Matias Moreno. In caso di ulteriore sanzione dunque entreranno in diffida.