Tutto pronto per Trento-Sada Cruzeiro, partita valevole per la Pool B del Fivb Mondiale per Club 2024 di volley maschile. Ultima sfida del girone per gli uomini di Fabio Soli, che vogliono vincere ancora per chiudere al primo posto e guardare con fiducia alle semifinali dopo i netti successi ottenuti contro Shahdab Yazd e Ciudad. Dall’altra parte della rete ci sono i padroni di casa guidati da coach Felipe Augusto Ferraz, già quattro volte vincitrice del torneo. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 00.30 della notte italiana tra giovedì 12 e venerdì 13 dicembre all’Arena Sabiazinho Tancredo Neves di Uberlandia, in Brasile. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida tra Trentino Itas e Sada Cruzeiro della massima competizione continentale per club.

IL PROGRAMMA E TUTTI I RISULTATI

FORMULA E REGOLAMENTO

VOLLEY MASCHILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

STREAMING E TV – La partita Trento-Sada Cruzeiro del Mondiale per Club 2024 di volley maschile sarà visibile per gli abbonati in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB, ma anche in diretta streaming su DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine per non perdersi davvero alcuna emozione.