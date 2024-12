Tutto pronto per la tappa di Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo 2024/2025 di sci alpino femminile: ecco, di seguito, il calendario completo dell’evento. Le donne del massimo circuito internazionale tornano sulla pista statunitense a distanza di undici anni dall’ultima (ed unica volta). Grande attesa per le prime gare veloci della stagione: dopo tre giorni di allenamenti, sabato è la giornata della discesa libera, mentre domenica andrà in scena il Super G. Questo fine settimana segna il ritorno in gara ufficiale di Sofia Goggia ed Elena Curtoni. A rappresentare l’Italia, oltre alle due lombarde, ci saranno Federica Brignone, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Marta Bassino, Nadia Delago, Nicol Delago, Sara Thaler e Vicky Bernardi. Di seguito, il programma completo di tappa con date e orari italiani e le informazioni per seguire le gare.

STREAMING E TV – Le gare della tappa di Coppa del Mondo femminile di sci alpino di Beaver Creek 2024 sono visibili in diretta tv su Eurosport 1, disponibile anche su Sky e Dazn, oltre che in streaming sulla piattaforma Discovery+, su SkyGo e NOW. Inoltre, le gare saranno trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Due e in streaming gratuito (previa registrazione) su Raiplay. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con dirette testuali, cronache e risultati per non perdersi alcuna emozione.

SABATO 14 DICEMBRE

19.00 Discesa libera – Diretta Eurosport 1 e Rai Due

DOMENICA 15 DICEMBRE

19.00 Super G – Diretta Eurosport 1 e Rai Due