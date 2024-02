Salto con gli sci, Willingen 2024: vince la norvegese Opseth, Lara Malsiner 21esima

Silje Opseth vince l’individuale femminile HS147 di Willingen, tappa valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di salto con gli sci. La norvegese conferma il primo posto dopo il primo salto e chiude con un totale di 229.8 punti ed un secondo salto da 150 metri. Seconda posizione per la slovena Nika Prevc, che risale dalla sesta posizione e consolida così il primo posto in classifica generale. Completa il podio la giapponese Yuki Ito, che rimonta una posizione e chiude terza ai danni della connazionale Sara Takanashi. La migliore azzurra è Lara Malsiner, 21esima con 115.0 punti, mentre la sorella Jessica è 27esima con 97.6 punti. Di seguito, la classifica finale della gara individuale di Altenberg 2024.

I RISULTATI DEL SINGOLO FEMMINILE

CLASSIFICA FINALE GARA FEMMINILE WILLINGEN 2024:

Silje Opseth NOR 229.8 Nika Prevc SLO 221.7 Yuki Ito JPN 215.5 Sara Takanashi JPN 199.5 Nika Kriznar SLO 193.4 Katharina Schmid GER 193.1 Marita Kramer AUT 191.3 Jacqueline Seifriedsberger AUT 183.7 Jenny Rautionaho FIN 180.1 Selina Freitag GER 179.9

21. Lara Malsiner ITA 115.0

27. Jessica Malsiner ITA 97.6