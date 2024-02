Sci alpino, Coppa del Mondo maschile 2023/2024: la classifica generale aggiornata dopo slalom Chamonix

La classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023/2024 aggiornata dopo lo slalom di Chamonix. Odermatt sempre al comando davanti a Sarrazin, mentre Meillard fa il suo ingresso in top 5 in virtù del secondo posto sulle nevi francesi. Ben 16 le posizioni guadagnate da Yule grazie alla sua storica rimonta, mentre per quanto riguarda gli azzurri è Vinatzer a sorridere, portandosi a ridosso dei primi 40. Di seguito ecco la classifica.

Marco Odermatt (SUI) 1406 Cyprien Sarrazin (FRA) 684 Manuel Feller (AUT) 609 Vincent Kriechmayr (AUT) 487 Loic Meillard (SUI) 478 Marco Schwarz (AUT) 464 Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 440 Dominik Paris (ITA) 426 Henrik Kristoffersen (NOR) 409 Nils Allegre (FRA) 372

GLI ITALIANI

18. Mattia Casse (ITA) 277

25. Guglielmo Bosca (ITA) 219

30. Florian Schieder (ITA) 196

41. Alex Vinatzer (ITA) 137

48. Tommaso Sala (ITA) 113

64. Giovanni Borsotti (ITA) 81

67. Christof Innerhofer (ITA) 69

78. Filippo Della Vite (ITA) 52

79. Luca De Aliprandini (ITA) 51

84. Tobias Kastlunger (ITA) 42

93. Hannes Zingerle (ITA) 29

107. Pietro Zazzi (ITA) 18

107. Stefano Gross (ITA) 18

133. Giovanni Franzoni (ITA) 5