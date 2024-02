Slalom maschile Chamonix 2024, Yule fa la storia: recupera 29 posizioni e trionfa grazie a una rimonta da record

Daniel Yule fa la storia vincendo lo slalom maschile di Chamonix 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Partito per primo in virtù del 30° tempo nella prima manche, l’elvetico è riuscito a risalire la classifica fino alla prima posizione, firmando una rimonta destinata a rimanere negli annali. Yule è infatti il primo atleta di sempre a recuperare 29 posizioni in una seconda manche e rimontare dalla 30^ alla prima piazza. 1:36.24 il tempo complessivo dello sciatore rossocrociato, che ha ovviamente firmato il miglior tempo di manche.

A completare la giornata perfetta per la Svizzera, che già aveva festeggiato lo scorso anno su questa pista grazie alla vittoria di Zenhaeusern, il secondo posto di Loic Meillard, staccato di 16 centesimi. Sul gradino più basso del podio infine il beniamino di casa Clement Noel, che aveva ottenuto il miglior tempo nella manche inaugurale ma ha accusato 18 centesimi di ritardo dalla vetta. Può sorridere anche l’austriaco Manuel Feller, che nonostante il quarto posto si conferma leader della classifica di specialità e incrementa il gap sui rivali.

Infine, per quanto riguarda gli azzurri, il migliore è stato Alex Vinatzer, in grado di recuperare 11 posizioni e chiudere addirittura in top 10, al decimo posto. Quinto tempo di manche per l’italiano, che ha chiuso a 46 centesimi da Yule. Fuori dalla top 20 invece Stefano Gross (21° a 89 centesimi), che ha comunque recuperato tre posizioni, e Tommaso Sala, che non è riuscito a ripetere il buon tempo della mattinata ed è scivolato in classifica, finendo 26° a +0.98.

CLASSIFICA FINALE

D. Yule (SUI) 1:36.24 L. Meillard (SUI) +0.16 C. Noel (FRA) +0.18 M. Feller (AUT) +0.34 D. Raschner (AUT)/H. Kristoffersen (NOR) +0.37 S. Kolega (CRO) +0.41 T. Haugan (NOR) +0.42 S. Amiez (FRA) +0.43 A. Vinatzer (ITA) +0.46

21. S. Gross (ITA) +0.89

26. T. Sala (ITA) +0.98