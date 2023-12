Salto con gli sci: ottima Italia a Oberstdorf, quattro qualificati per l’atto finale

Grande qualificazione per l’Italia del salto con gli sci a Obertsdorf, che nella settantaduesima edizione della Tournée dei Quattro Trampolini porta all’atto finale tutti e quattro gli atleti iscritti. Domani saranno dunque in gara Alex Insam, ottimo diciannovesimo con una misura di 122,5 metri sul trampolino tedesco, Giovanni Bresadola che chiude trentacinquesimo con un salto da 114 metri, Andrea Campregher e Francesco Cecon, rispettivamente quarantaquattresimo e quarantacinquesimo.

Il miglior punteggio nel prologo di Oberstdorf lo firma il padrone di casa Andreas Wellinger, scatenato così come gli altri rappresentati teutonici. Il campione olimpico, che porta a casa 151,4 punti, precede infatti di 4 decimi il compagno di squadra Karl Geiger, con Peter Prevc terzo a 1,4 punti dal leader. Lo sloveno precede il terzo tedesco, Philipp Raimund, con Forfang quinto, Hayboeck sesto e Stefan Kraft, il grande favorito della Tournée, settimo davanti a Ryoyu Kobayashi. L’appuntamento ora è per le ore 17.15 di domani venerdì 29 dicembre, con gli azzurri che saranno attesi da degli accoppiamenti piuttosto scomodi. In primis Bresadola, che se la vedrà con Granerud, ma anche Insam con l’altro norvegese Tande. Campregher affronterà Kraft, mentre Cecon sfiderà l’altro austriaco Hayboeck.