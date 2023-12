Corriere dello Sport: Roma, fumata nera per l’arrivo di Bonucci. I Friedkin bloccano la trattativa

Prima vera fumata nera del calciomercato invernale che si ha in casa Roma. Il club giallorosso è alla ricerca di almeno due difensori centrali: il primo nome della lista era quello legato a Leonardo Bonucci che sembrava fgià promesso sposo di Josè Mourinho. Tutto svanito però, almeno per ora.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la trattativa con l’Union Berlino procedeva a grandi falcate fino a quando non sono entrati in giochi i Friedkin. La proprietà americana avrebbero deciso infatti di bloccare la trattativa per i fattori ambientali che avrebbero accompagnato l’arrivo di Bonucci nella Capitale. Gran parte dei tifosi giallorossi non avrebbero visto di buon grado l’arrivo dell’ex Juventus nella Capitale che quindi per ora rimarrà fuori dal raggio d’azione di Josè Mourinho.