Roma, Dybala ci prova: l’argentino mette nel mirino la sfida contro la Juventus

La Roma si avvicina a grandi falcate alla sfida con la Juventus, match da vincere per proseguire nella rincorsa al quarto posto, e lo fa con una certezza in più che risponde al nome di Paulo Dybala. L’argentino, infatti, sembrava costretto a saltare l’appuntamento più importante contro la sua ex squadra, ma negli ultimi due giorni si è allenato in gruppo. La Joya sembra aver smaltito l’infortunio al flessore e si è allenato nuovamente con i compagni a Trigoria. Un segnale incoraggiante che sottolinea la voglia dell’argentino di essere presente per la sfida. Mourinho lo osserva e incrocia le dita anche se difficilmente lo schiererà dall’inizio viste le continue ricadute fisiche, ma potrebbe decidere di farlo accomodare in panchina per poi sfruttarlo a partita in corso. Lo Special One conosce bene l’importanza della partita contro la Juventus, per questo difficilmente rinuncerà al suo giocatore più talentuoso. Il responso definitivo lo darà lo stesso tecnico portoghese nella conferenza stampa pre partita, in programma domani alle 10:30.