Se non è Francia, quasi sempre è Norvegia. La decima gara dei Mondiali di biathlon in corso a Lenzerheide vede la squadra scandinava aggiudicarsi la staffetta maschile proprio davanti a quella francese, conquistando così il terzo oro in questa manifestazione iridata. Il quartetto Stroemsheim, T.Boe, Laegreid, J.Boe si prende la testa della corsa già durante i primi chilometri e non la molla neanche per un secondo fino al traguardo, arrivando con poco meno di un minuto di margine sulla Francia dei due Claude, Perrot e Fillon Maillet. Bronzo che va alla Germania, mentre l’Italia di Cappellari, Hofer, Zeni e Giacomel chiude in quinta posizione dopo la grande rimonta effettuata dal nostro numero uno nella frazione conclusiva.

Cappellari parte con zero errori

Gara che parte subito con tanti errori da parte delle favorite e non solo, con Davide Cappellari che è addirittura l’unico dei ventitré atleti impegnati in prima frazione ad essere perfetto nei due poligoni d’apertura. L’azzurro soffre però molto suglisci e riesce quindi a passare il testimone virtuale a Hofer soltanto in decima posizione con 41″ da recuperare alla Norvegia di Stroemsheim, in testa davanti alla Francia di Claude. Più attardate la Germania, con Nawrath protagonista di ben quattro errori e la Svezia, anch’essa con quattro errori di Brandt.

T.Boe prende il largo, l’Italia risale con Hofer

Norvegia che con Tarjei Boe mantiene la testa della gara, sempre davanti alla Francia dell’altro Claude, Fabien, distante 25″ al termine del giro. Poi un bel gruppetto a inseguire che comprende in sesta piazza e in piena lotta per una medaglia anche l’Italia di un Lukas Hofer che ha bisogno di ben tre ricariche nel primo poligono, ma è poi perfetto nel secondo e recupera un gran numero di posizioni grazie anche alla poca precisione altrui.

Norvegia e Francia verso i primi due gradini del podio

Tocca a Laegreid, che ha l’opportunità di gestire un buon vantaggio e lo incrementa anche, prenotando la medaglia d’oro con 46″ di margine su Perrot. Germania che gira in terza posizion con Kuehn, ma ancora una volta i riflettori se li prende Campbell Wright, che con una splendida prova riporta gli Stati Uniti ai piedi dei primi tre piazzamenti e in lotta per il podio. Elia Zeni purtroppo non riesce invece a mantenere in scia l’Italia, che scivola fino alla decima posizione.

Horn porta la Germania sul podio

Per Johannes Boe è una passeggiata verso il traguardo e lo stesso vale per Fillon Maillet, che deve amministrare anche lui un minuto di vantaggio sugli inseguitori per mantenere la seconda posizione. Piena bagarre invece per la medaglia di bronzo, con Horn che sbaglia meno di Samuelsson e porta sul podio la Germania, con la Svezia quarta. Tommaso Giacomel conferma il suo ottimo momento di forma e permette all’Italia di risalire la classifica, ma è troppo tardi per tornare in lotta per una medaglia. Quinto posto per i nostri.

L’ordine di arrivo