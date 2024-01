Salto con gli sci, gara a squadre Wisla: la Slovenia domina con Lanisek e Kos, squalificato Bresadola e Italia fuori

Nella gara a squadre sul trampolino grande HS134 di Wisla, valida per la nona tappa della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di salto con gli sci, la Slovenia domina e vince grazie alla coppia formata da Anze Lanisek e Lovro Kos. Il duo sloveno ha totalizzato 753,5 punti dimostrandosi nettamente superiore agli altri in tutte e tre le serie di salti, come testimonia il vantaggio. Sono oltre quaranta infatti le lunghezze di vantaggio sull’Austria seconda con Manuel Fettner e Jan Hoerl, e sulla Germania terza con Stephane Leyhe e Andreas Wellinger. Da segnalare un salto clamoroso di quest’ultimo nella serie centrale, che ha fissato il nuovo primato del trampolino con 144,5 metri.

Quarto e quinto posto per Norvegia e Giappone, lontane a oltre 70 punti di margine dai vincitori. Delude l’Italia, eliminata dopo la seconda serie a causa della squalifica di Giovanni Bresadola, che è entrato negli spogliatoi tra un salto e l’altro, violando così il regolamento. Alex Insam e lo stesso Bresadola avevano in precedenza ottenuto un punteggio tra le prime otto, necessario per accedere alla terza e decisiva serie.