Serie C 2023/2024, Pontedera a valanga. Vincono anche Potenza e Renate

La ventunesima giornata della Serie C 2023/2024 ha visto andare in scena tre match alle ore 16:15 di oggi, uno per ogni girone. Nel girone A pesante vittoria esterna per il Renate, che si rilancia in zona playoff espugnando per 1-0 il campo della Pro Vercelli. A decidere la contesa l’inserimento vincente di Baldassin, che al primo minuto del secondo tempo insacca sul perfetto assist di Anghilieri. Tanta fatica per la Pro Vercelli a rendersi pericolosa, ma in ogni caso i padroni di casa restano per il momento al quarto posto in classifica.

SERIE C 2023/2024: RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Nel girone B invece tutto facile per il Pontedera, che travolge in casa il fanalino di coda Fermana. Netto 4-0 in favore dei toscani, che dopo aver concesso qualche occasione di troppo a inizio partita sbloccano il match con il gran gol da fuori area di Ianesi al 35′. Gli ospiti non demordono e continuano a crederci, colpendo anche una traversa in avvio di secondo tempo con Semprini. A metà ripresa però il Pontedera la chiude con un mortifero uno-due targato Guidi e Ignacchiti tra 68′ e 71′. Al 90′ arriva anche Provenzano a calare il poker che vale ai padroni di casa il provvisorio aggancio alla Carrarese terza in classifica.

Infine nel girone C vittoria casalinga per il Potenza, che batte 2-0 e supera in classifica il Latina avvicinando la zona playoff. Decisivi i gol di Candellori al 25′ e di Maddaloni al 54′, con i padroni di casa che poi hanno più svolte sfiorato il colpo del definitivo ko riuscendo comunque a gestire senza particolari patemi. Con questa vittoria il Potenza sale a quota 29 punti in nona posizione, mentre il Latina rimane fermo a quota 27.