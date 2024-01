Serie B 2023/2024, il Pisa non trova continuità: 2-2 con la Reggiana

Il Pisa non va oltre il 2-2 contro la Reggiana all’Arena Garibaldi in occasione della ventesima giornata di Serie B. La partita è subito intensa, sin dai primi minuti. Tempo nove minuti e Melegoni realizza la rete che porta in vantaggio gli ospiti. Al 16′ il Pisa risponde con un rigore di Valoti, ma al 34′ subisce l’1-2. La firma è di Antiste che permette alla Reggiana di andare negli spogliatoi con un gol di vantaggio e una rete annullata a Gondo. All’intervallo Aquilani rivoluziona la squadra. Fuori Valoti, Barbieri e Nagy. Dentro Arena, Calabresi, D’Alessandro. La sostituzione che cambia la partita però è un’altra. Al 69′ il tecnico romano dà spazio a Bonfanti ed è lui all’82’ a realizzare il gol del pareggio toscano. Ventitré punti in classifica per il Pisa, uno in meno della Reggiana.