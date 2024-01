Salto con gli sci femminile: a Villach vince ancora Nika Prevc, diciannovesima l’azzurra Sieff

Nella seconda gara di salto con gli sci femminile di Villach sull’Hs98 la slovena Nika Prevc ottiene un altro successo netto. La classe 2005 si rivela imbattibile e piazza due salti da 95 metri nel primo che le valgono il punteggio di 275,6, oltre venti di vantaggio sulla detentrice della Coppa del Mondo Eva Pinkelnig, seconda con 255,3. Chiude il podio l’altra slovena Nina Kriznar con 251,8 punti. Nika Prevc guida anche la classifica generale di Coppa del Mondo con 521 punti davanti alla francese Josephine Pagnier e alla giapponese Yuki Ito, rispettivamente a quota 438 e 359.

Per l’Italia arriva il miglior risultato è la diciannovesima posizione Annika Sieff, che dopo una prima serie da quindicesimo posto scivola indietro di quattro posizioni nel secondo turno di salti. Lara Malsiner è invece ventottesima con 206,2 punti. Out dopo la prima serie Jessica Malsiner. La Coppa del Mondo di salto femminile ora si sposterà in Giappone a Sapporo, con due gare sull’Hs134 in programma tra il 12 ed il 14 gennaio.