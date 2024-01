Calciomercato: Diao Balde passa dal Verona all’Atalanta Under 23

Diao Balde è u nuovo giocatore dell’Atalanta Under 23. Lo spagnolo si trasferisce dal Verona alla squadra di Francesco Modesto a titolo definitivo. Ecco il comunicato del club nerazzurro: “L’Atalanta Under 23 di aver acquisito a titolo definitivo dall’Hellas Verona il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Siren Diao Balde che vestirà la maglia dell’Under 23 allenata dal tecnico Francesco Modesto. Nato a Girona, in Spagna, il 21/01/2005, approda in nerazzurro dalla formazione Primavera dell’Hellas Verona, dove, nell’attuale stagione, ha collezionato 15 presenze, 10 gol e 2 assist, posizionandosi al secondo posto nella classifica marcatori”.