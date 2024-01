Napoli: solo metà allenamento in gruppo per Politano

Il Napoli si è allenato questa mattina al Konami Training Center in vista del match contro il Torino, in programma allo stadio Olimpico Grande Torino domenica 7 gennaio alle ore 15.00. La formazione partenopea ha iniziato la sessione con riscaldamento e seduta tattica, per poi proseguire con una partita a campo intero. Migliorano rispetto a ieri le condizioni di Matteo Politano, che ha svolto parte di allenamento personalizzato in campo e parte col gruppo. Lavoro personalizzato in campo anche per Gianluca Gaetano.