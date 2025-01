Nika Prevc pone il suo sigillo nella prima gara sul trampolino normale di Zao, appuntamento valido per la Coppa del Mondo femminile 2024/25 di salto con gli sci. La classe 2005 di Kranj ha dominato sul trampolino Yamagata HS102, trionfando con il punteggio totale di 220.1; a premiare la slovena è un secondo salto da 121.6, che le ha permesso di superare la norvegese Thea Minyan Bjoerseth, al comando dopo il primo turno e che ha chiuso al secondo posto con 217.5 punti totali. Completa il podio sul terzo gradino la veterana austriaca Eva Pinkelnig, che sta vivendo un grande periodo di forma nel nuovo anno e ha concluso con 212.5, davanti alla tedesca Agnes Reisch e all’altra austriaca Jacqueline Siefriedsberger.

Gara caratterizzata dal forte vento frontale, in cui Prevc ha messo in luce tutte le sue qualità sfornando un salto da 104,5 metri, sfiorando anche il record del trampolino. Per la slovena è il quinto successo stagionale e il 12esimo in carriera. La vittoria consente anche alla campionessa in carica di riprendersi il pettorale giallo di leader della classifica generale; decisiva in questo senso la prova opaca della tedesca Katharina Schmid, che non riesce a trovare la misura con entrambi i salti e chiude soltanto al 16esimo posto. La fuoriclasse, sorella minore di Peter e Domen, supera dunque la teutonica e ora guida per sette lunghezze, 833 contro 826. Domani è in programma la prova a squadre, mentre domenica si concluderà il fine settimana nipponico con la seconda gara individuale.

I risultati delle azzurre: Lara Malsiner la migliore

Per quanto riguarda la prova delle atlete italiane, la migliore è sempre Lara Malsiner. La gardenese classe 2000 chiude al 18esimo posto recuperando una posizione dopo la prima serie di salti, grazie al punteggio complessivo di 170.2, non troppo distante dalla top ten. Si migliora rispetto alle recenti uscite anche Annika Sieff, che dopo il 27esimo e 23esimo posto di Sapporo, conclude in 23esima piazza con 156.6, confermando il piazzamento del primo salto. Non ha superato il taglio invece la terza azzurra impegnata in gara, ovvero Martina Ambrosi; la fassana classe 2001 si è dovuta accontentare della 35esima posizione, fermandosi a una manciata di punti dalla qualifica.

La top10 del trampolino normale di Zao

PREVC Nika (SLO) 220.1 BJOERSETH Thea Minyan (NOR) 217.5 PINKELNIG Eva (AUT) 212.7 REISCH Agnes (GER) 207.2 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline (AUT) 205.9 KVANDAL Eirin Maria (NOR) 199.7 ITO Yuki (JPN) 197.4 LOUTITT Alexandria (CAN) 195.5 FREITAG Selina (GER) 195.4 TRAASERUD Heidi Dyhre (NOR) 182.3

18. MALSINER Lara (ITA) 170.2

23. SIEFF Annika (ITA) 156.6