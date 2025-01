Continua la battaglia nel Farmers Insurance Open, evento storico del PGA Tour. Quest’edizione 2025, con un montepremi di 9,3 milioni di dollari, si sta svolgendo sui suggestivi percorsi South e North del Torrey Pines Golf Club di San Diego, in California. Dopo due giorni di gioco, in testa ci sono l’americano Lanto Griffin e lo svedese Ludvig Åberg, entrambi con uno score di -6 (138 colpi). I due si trovano a una lunghezza di vantaggio sullo statunitense Danny Walker, che segue a -5. Alle spalle dei primi tre il gruppo di inseguitori è molto compatto, con Chris Gotterup, Hayden Springer e Sunghae Im tutti a -4, il che rende la corsa per il titolo decisamente aperta e imprevedibile.

Al settimo posto, con uno score di -3, si piazza il norvegese Kris Ventura, affiancato da un plotone di americani: Eric Cole, Wesley Bryan, Harris English, Joel Dahmen, Will Gordon e Luke Clanton. Quest’ultimo, insieme a Clanton, dovrà completare la parte finale del secondo round, ripartendo rispettivamente dalle buche 15 e 16, a causa dell’interruzione per oscurità.

Golf, la gara degli azzurri: bene Manassero, meno Molinari

Tra i golfisti italiani impegnati nel torneo, prosegue il momento positivo di Matteo Manassero. Nonostante un +1 nel secondo round, il veronese riesce a risalire ben ventitre posizioni, arrivando al 26esimo posto con uno score di -1. Manassero dovrà completare le ultime due buche del secondo giro prima di affrontare il terzo.

Giornata negativa invece per Francesco Molinari, che compromette il suo torneo. Dopo un buon esordio, il torinese è calato vistosamente, e il punteggio di +6 lo colloca nelle retrovie alla 112esima posizione, ben lontano dalla zona di taglio. L’appuntamento per il terzo round è fissato per domani, con una giornata che si preannuncia avvincente e ricca di sorprese.