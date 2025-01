L’Italia chiama Federico Chiesa: il clamoroso annuncio spinge l’esterno del Liverpool al ritorno in Serie A.

Non sta andando proprio nel migliore dei modi l’esperienza di Federico Chiesa in Inghilterra. Il suo impatto con la realtà Liverpool è stata a tratti traumatico, faticando a reggere il ritmo dei compagni e trovandosi più indietro nella preparazione atletica. Non sono mancati, poi, i classici fastidi muscolari che lo hanno spesso limitato negli ultimi anni. Ne ha parlato a più riprese anche Arne Slot, sottolineando come i problemi fisici hanno inevitabilmente rallentato il processo di inserimento nella formazione.

“La situazione è stata più complicata, non soloper le difficoltà legate alla sua condizione fisica, ma anche per la forte concorrenza con giocatori del calibro di Cody Gakpo, Luis Diaz, Diogo Jota, Darwin Nunez e Momo Salah”, ha spiegato appena dieci giorni fa il tecnico dei Reds motivando ancora una volta lo scarso minutaggio dell’ex Juventus e Fiorentina.

Chiesa può tornare in Serie A? Arriva l’annuncio

I primi sei mesi di Federico Chiesa raccontano di due sole presenze in Premier League, per un totale di poco più di 20 minuti in campo. Sono 186 in tutto, se consideriamo anche Champions League, FA Cup e Carabao Cup. Decisamente pochi per un talento cristallino come il suo, che forse farebbe bene a cambiare aria. Ecco perché le voci di mercato insistono su un suo possibile trasferimento nei prossimi giorni, e un ulteriore assist arriva anche da Luciano Spalletti.

“Speriamo che Chiesa possa giocare con più continuità. Un suo ritorno in Italia? Sì, io sarei molto favorevole ad avere Fede sotto controllo nel nostro calcio per andarlo a reinserire, perché di quelli che hanno la qualità di guardarti negli occhi e sfondare la linea che hanno davanti per andare a quella successiva non ce ne sono molti”, ha dichiarato il commissario tecnico intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Nazionale.

Per Chiesa si era parlato qualche tempo fa di un interessamento dell’Inter, che, proprio considerando lo scarso impiego, ci aveva fatto un pensierino per rinforzare il reparto offensivo. La squadra che però potrebbe avere più interesse a ingaggiarlo sembra essere il Napoli, che va ancora alla ricerca di un sostituto di Kvaratskhelia. Vero, la trattativa per Garnacho procede ed intanto è spuntato anche il nome di Adeyemi, ma sono due piste complesse e per entrambi servirebbe un esborso economico notevole. Dunque, chissà che se gli azzurri dovessero trovarsi tra qualche giorno con nulla in mano non possano puntare a quel punto su Chiesa, che sarebbe decisamente più semplice da ingaggiare.