La località statunitense di Lake Placid ha ospitato la prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di aerials, disciplina dello sci freestyle che ha visto brillare gli atleti cinesi. Nella gara maschile, Jiaxu Sun ha conquistato la vittoria con il grande punteggio di 136.17, frutto di un rischioso back full-double full-double full eseguito in maniera magistrale. Per Sun è la vittoria numero cinque in CdM, a tre anni di distanza dall’ultima, avvenuta a Le Relais il 5 gennaio 2022. Insieme a lui sul podio ci sono anche l’elvetico Noé Roth (unico atleta non cinese nella superfinale e secondo con 123.90 punti) e il suo connazionale Li Xinpeng (118.10). Il campione olimpico in carica Qi Guangpu si è dovuto invece accontentare del quinto posto con 103.00.

Sci freestyle, aerials di Lake Placid: Cina dominante anche nella prova femminile

Vittoria cinese anche nella gara femminile. A trionfare è Mengtao Xu, che totalizza un punteggio di 95.52 grazie ad uno splendido back double full-full e supera di soli 0.35 punti l’australiana Danielle Scott (95.17 per la campionessa in carica). La 34enne cinese era già salita sul podio l’ultima volta che Lake Placid aveva ospitato una Coppa del Mondo, nel 2019, e rientra con un successo dopo un periodo d’assenza successivo alle Olimpiadi di casa del 2022. Sale sul terzo gradino del podio invece la canadese Marion Thenault, con il punteggio di 90.94.

Le difficili condizioni del vento durante le qualificazioni hanno creato non poche difficoltà, con alcuni pesci grossi che sono rimasti esclusi dalla finale. La statunitense Winter Vinecki, seconda nella classifica della stagione scorsa, non è riuscita a entrare nelle prime 12, così come la due volte campionessa mondiale Laura Peel. Entrambe le gare non prevedevano la presenza di rappresentanti italiani.

I prossimi appuntamenti della Coppa del Mondo di aerials

Nella notte italiana tra domenica 19 e lunedì 20 gennaio è in programma la prova a squadre che concluderà il fine settimana di Lake Placid. Successivamente la Coppa del Mondo rimarrà in Nord America e si sposterà in Canada, dove tra il 25 e 26 gennaio ci sarà la tappa di Lac-Beauport, seconda delle sei totali in programma per quanto riguarda l’aerials. In seguito sarà la volta delle gare statunitensi di Deer Valley (tra il 6 e l’8 febbraio), per poi spostarsi in Cina a Beidahu dal 21 al 24 febbraio e in Kazakistan ad Almaty dal 28 febbraio al 2 marzo. Il gran finale di CdM a Livigno (11-13 marzo), antipasto delle gare olimpiche di Milano Cortina 2026, prima dei Mondiali in terra elvetica in Engadina.