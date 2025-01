Jacqueline Siefriedsberger trionfa nella seconda gara del fine settimana sul trampolino normale di Zao, appuntamento valido per la Coppa del Mondo femminile 2024/25 di salto con gli sci. La veterana austriaca centra così la terza vittoria individuale della carriera, e torna sul podio sul trampolino nipponico a dodici anni di distanza dall’ultima volta, quando nel 2013 chiuse due volte al secondo posto. Siefriedsberger ha fatto la differenza con il primo salto (99 metri e 117.5 punti) che le aveva dato la leadership, per poi confermare il risultato anche dopo la seconda serie con il punteggio totale di 235.4. Rimane invariato anche il podio, che vede la norvegese Eirin Maria Kvandal in seconda piazza con 232.5.

Terzo gradino per la slovena Nika Prevc (231.3), che allunga in classifica generale su Katharina Schmid beneficiando del fine settimana nefasto della tedesca (solo 12esima oggi). La campionessa in carica guida con 893 punti, 45 di vantaggio sulla rivale teutonica. Per l’Austria è il secondo successo stagionale, dopo quello di Eva Pinkelnig a Villach a inizio anno, risultato che arriva anche dopo il buon terzo posto nella prova a squadre di ieri con le stesse Siefriedsberger e e Pinkelnig. L’Italia può sorridere per l’ottima prestazione di Lara Malsiner, che chiude al decimo posto con 205.6, centrando così la seconda top ten stagionale dopo il nono posto di dicembre a Zhangjiakou.

I risultati delle altre azzurre: bene Ambrosi

Per quanto riguarda la prova delle altre azzurre, può gioire Martina Ambrosi. La fassana classe 2001 va a punti per la terza volta in stagione e chiude al 25esimo posto, con un salto di tre posizioni rispetto al primo salto e un punteggio di 168.2. La nota negativa invece è Annika Sieff, che non è riuscita a trovare confidenza con il trampolino nipponico chiudendo in 30esima e ultima posizione tra le qualificate. Altro fine settimana negativo per la trentina, che non è riuscita ad esprimersi a buon livello sui due trampolini nipponici di Sapporo e Zao.

Salto con gli sci: la top10 del trampolino normale di Zao

SEIFRIEDSBERGER Jacqueline (AUT) 235.4 KVANDAL Eirin Maria (NOR) 232.5 PREVC Nika (SLO) 231.3 LOUTITT Alexandria (CAN) 226.6 STROEM Anna Odine (NOR) 220.7 BJOERSETH Thea Minyan (NOR) 219.7 TAKANASHI Sara (JPN) 211.4 FREITAG Selina (GER) 209.5 PINKELNIG Eva (AUT) 206.6 MALSINER Lara (ITA) 205.6

25. AMBROSI Martina (ITA) 168.2

30. SIEFF Annika (ITA) 151.0