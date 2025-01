Sam Welsford cala il tris nella sesta e ultima tappa del Tour Down Under 2025, 90 km con partenza e arrivo ad Adelaide. Il velocista di casa si è imposto nettamente in volata, regolando Bryan Coquard e Phil Bauhaus grazie anche ad un grande lavoro di squadra della Red Bull Bora-Hansgrohe. In classifica generale rimane tutto invariato, e la maglia ocra Jhonatan Narvaez può festeggiare: l’ecuadoregno mantiene il suo vantaggio di nove secondi su Javier Romo e si porta a casa la corsa. Decisiva per il nuovo arrivato in casa Uae Team Emirates la vittoria di ieri sulla salita di Willunga Hill, che gli ha permesso di mettere il suo sigillo sulla manifestazione. Chiude al terzo posto invece l’australiano Finn Fisher-Black, staccato di 12 secondi da Narvaez.

La cronaca della sesta e ultima tappa

Tappa breve e animata dalla fuga a tre di Kelland O’Brien (Team Jayco AlUla), Damien Howson (Australia) e Casper Pedersen (Soudal Quick-Step). Il loro vantaggio però non è mai salito oltre il minuto, segnale che il gruppo aveva nel mirino la volata e così è stato. I tre fuggitivi sono stati raggiunti a quattro km dal traguardo, apparecchiando la tavola per le ruote veloci. Dopo due cadute che hanno complicato i piani delle squadre dei velocisti, la Red Bull Bora-Hansgrohe ha preso il comando delle operazioni con Danny van Poppel (poi quinto), che ha pilotato davanti il compagno di squadra Sam Welsford. L’australiano si è dimostrato ancora una volta il più veloce centrando il tris sulla King William Street di Adelaide, superando in maniera piuttosto netta la concorrenza. Alle sue spalle hanno chiuso Bryan Coquard, vincitore della quarta tappa, e Phil Bauhaus.

Tour Down Under, ordine di arrivo quinta tappa

Sam Welsford (Red Bull Bora-Hansgrohe) 1:53.14 Bryan Coquard (Cofidis) s.t. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) s.t. Rui Oliveira (Uae Team Emirates) s.t. Danny van Poppel (Red Bull Bora-Hansgrohe) s.t. Henri Uhlig (Alpecin Deceuninck) s.t. Tobias Lund Andresen (Team Picnic PostNL) s.t. Tim Torn Teutenberg (Lidl Trek) s.t. Matthew Walls (Groupama FDJ) s.t. Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) s.t.

La classifica generale aggiornata del Tour Down Under

Jhonatan Manuel Narvaez Prado (UAE Team Emirates) 19:19.16 Javier Romo Oliver (Movistar Team) +0.09 Finn Fisher-Black (Red Bull Bora-Hansgrohe) +0.12 Oscar Onley (Team Picnic PostNL) +0.15 Bastien Tronchon (Decathlon AG2R La Mondiale Team) +0.24 Luke Plapp (Team Jayco Alula) +0.24 Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) +0.27 Tom Gloag (Team Visma Lease a Bike) +0.27 Patrick Konrad (Lidl Trek) +0.31 Michael Woods (Israel Premier Tech) +0.47

L’albo d’oro della corsa australiana

La vittoria finale di Jhonatan Narvaez è la prima per l’Ecuador e la prima in assoluto anche per una nazione sudamericana. Nelle 25 edizioni fin qui disputate, spesso e volentieri si sono imposti corridori di casa: il primo, nell’edizione inaugurale, è Stuart O’Grady, attuale direttore di gara del Tour Down Under. Il più vincente è invece Simon Gerrans, che si è imposto ben quattro volte (2006, 2012, 2014 e 2016), mentre a quota due ci sono lo stesso O’Grady, Richie Porte, il tedesco Andre Greipel e il sudafricano Daryl Impey. Infine nelle ultime due edizioni è arrivato il sigillo di Jay Vine nel 2023 e del britannico Stephen Williams lo scorso anno.