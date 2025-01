Ha dell’incredibile quello che è successo in Australia circa un mese fa ad un calciatore belga, che ha anche militato nell’Under 21 della Nazionale che da pochi giorni è allenata da Rudi Garcia.

Il calciatore in questione è Dino Arslanagic, difensore classe 1993, che solo pochi giorni fa ha rescisso in maniera consensuale il suo contratto con il Macarthur FC, squadra di prima divisione australiana. Una rescissione che ha sorpreso tutti gli addetti ai lavori per i tempi e le modalità con cui questa è arrivata, in maniera totalmente inaspettata. Gli australiani hanno comunicato con un post sui propri canali social la rescissione consensuale con il belga: “Il Macarthur FC conferma che il club ha concordato di risolvere di comune accordo il contratto di Dino Arslanagic per motivi umanitari. Vorremmo ringraziare Dino per il suo tempo, la sua dedizione e il suo contributo al club. Gli auguriamo tutto il meglio per i suoi impegni futuri”.

A suscitare curiosità intorno all’accaduto sono stati proprio i motivi della vicenda, che sono emersi solo poche ore fa e che hanno lasciato tutti scioccati.

Minacce ad un poliziotto: Dino Arslanagic e la compagna condannati dalle autorità australiane

Il fatto per cui Arslanagic è stato imputato è avvenuto a Sydney, in Australia, nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2024, all’esterno di un locale del posto. Il difensore belga e la sua fidanzata, Vasilisa Artemova, sono stati coinvolti in una lite all’interno di un bar. Una lite che è poi diventata abbastanza aggressiva nel momento in cui un altro uomo, pare, abbia toccato in maniera inopportuna la ragazza. Al difensore e alla sua fidanzata sarebbe stato chiesto di andar via dal locale, ma entrambi hanno desistito, al punto da spingere i proprietari a chiamare la polizia del posto.

All’arrivo dei poliziotti, che hanno provato a calmare la coppia e a farli uscire dal locale, Dino Arslanagic sarebbe diventato aggressivo e la polizia ha dovuto addirittura utilizzare lo spray al peperoncino per calmarlo. A questo episodio ha fatto seguito una clamorosa reazione del calciatore, che ha minacciato le forze dell’ordine con toni e termini abbastanza alterati, prima di essere ammanettato.

“Sai almeno chi sono? Gioco a calcio di prima divisione! Ti sparerò. Vieni nel mio paese e una pallottola in testa ti ucciderà“: queste sarebbero alcune delle parole rivolte alla polizia presente.

Il calciatore e la sua fidanzata sono stati dichiarati colpevoli dai tribunali australiani, e condannati a pagare un risarcimento in denaro.

Arslanagic, dopo aver militato in squadre come Gent, Anversa e Standard Liegi, oltre ad aver fatto tutta la trafila delle Nazionali giovanili, è dunque al momento svincolato.