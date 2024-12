Chi ha fatto più punti in questo 2024? E chi ne ha fatti di meno? L’anno sta per volgere al termine ed è tempo di bilanci per tutte le squadre della Serie A in quello che è stato un anno intenso e ricco anche di colpi di scena. In questo 2024 si sono disputate 20 giornate del campionato 2023/2024 e 18 del 2024/2025 per un totale di 38 giornate, di fatto un intero campionato vero e proprio. Andiamo a vedere chi si è comportato bene e chi è stata la delusione di questo anno calcistico.

L’INTER AL COMANDO

L’Inter di Simone Inzaghi svetta nella classifica dei punti conquistati nel 2024. I nerazzurri sono stati la miglior squadra italiana in quest’ultimo anno solare tanto da stravincere il campionato con ben cinque giornate di anticipo e collezionando la bellezza di 49 punti nelle ultime 20 giornate dello scorso anno, un ruolino di marcia impressionante. A cui bisogna aggiungere i 37 punti ottenuti in queste prime 16 di quest’anno visto che l’Inter dovrà terminare la partita contro la Fiorentina sospesa per il malore accusato da Edoardo Bove. Il totale quindi dice 86 punti con una partita in meno. L’Inter è la squadra che ha vinto più partite (26), segnato più gol (89), perso meno match (2) e subito meno reti (29). Numeri da capogiro.

L’ATALANTA INSEGUE E FA LA STORIA

Il 2024 è un anno storico per l’Atalanta, la Dea ha infatti registrato sia il record di vittorie (36) in un singolo anno solare tra tutte le competizioni dal 1929/30 sia il record di gol fatti (126). I ragazzi di Gian Piero Gasperini hanno collezionato un totale di 80 punti: 40 nelle ultime 20 giornate dello scorso anno, da gennaio a giugno, e altri 40 in queste prime 17 di quest’anno staccando sensibilmente tutte le altre squadre e andando a caccia dell’Inter. Sarà proprio questo il duello scudetto di questo campionato 2024/2025?

LAZIO, MILAN E BOLOGNA PER IL TERZO POSTO

La Lazio occupa momentaneamente il terzo posto nella classifica dell’anno solare 2024. I biancocelesti hanno vissuto un inizio di 2024 tormentato con le dimissioni di Maurizio Sarri, l’avvento di Igor Tudor e poi il nuovo cambio in panchina con Marco Baroni che ha ridato entusiasmo e gioco alla squadra biancoceleste. Il totale fa 68 punti in 37 partite, davanti al Milan e al Bologna che sono appaiati a quota 65 punti ma con una partita in meno, proprio Bologna-Milan. Per i rossoneri sono 39 i punti fatti nelle prime 20 giornate di questo 2024 con Stefano Pioli in panchina e poi 26 in 16 con Paulo Fonseca. Molto bene il Bologna che ha vissuto un 2024 storico: la qualificazione alla Champions League con Thiago Motta in panchina, poi il cambio e adesso anche con Vincenzo Italiano la squadra gira a pieno regime con 28 punti in 16 partite ed è a -3 dal quinto posto occupato da Juventus e Fiorentina.

DELUSIONI NAPOLI, JUVENTUS E ROMA

Le delusioni di questo 2024 sono sicuramente tre: Napoli, Juventus e Roma. Seppur con storie totalmente diverse. I partenopei hanno vissuto un campionato 2023/2024 orribile con ben tre allenatori ed un decimo posto dopo la splendida cavalcata dell’anno precedente. Ma da agosto in poi con Antonio Conte in panchina la musica è cambiata e i numeri lo testimoniano: 38 punti conquistati in 17 partite contro i 25 in 20 da gennaio a maggio. La Juventus invece ha vinto poco, pareggiato tanto e perso quasi e niente in questo 2024. Ma i pareggi sono mezze sconfitte e quindi i bianconeri si ritrovano con soli 59 punti conquistati frutto dei 31 in 17 partite della gestione Motta e i 27 in 20 di quella precedente targata Massimiliano Allegri con poi l’appendice Montero. Chi ha fatto peggio è stata la Roma: i giallorossi nel 2024 hanno addirittura avuto quattro allenatori. Da Mourinho, esonerato a gennaio, a De Rossi per passare a Juric ed infine Ranieri. Il totale fa un disastro: solo 54 punti conquistati in 37 partite e il nono posto in classifica.

LA CLASSIFICA DELL’ANNO SOLARE 2024 DELLA SERIE A

Inter 86* Atalanta 80 Lazio 68 Milan 65* Bologna 65* Napoli 63 Juventus 59 Fiorentina 58* Roma 54 Torino 48 Genoa 45 Udinese 43 Empoli 42 Hellas Verona 39 Cagliari 36 Lecce 34 Monza 33

*una partita in meno