Si sono chiusi con la mass start maschile e femminile i Campionati Italiani Assoluti di pattinaggio di velocità su pista lunga a Collalbo, nella provincia autonoma di Bolzano. Michele Malfatti (Fiamme Gialle) è riuscito ad avere la meglio su Davide Ghiotto (Fiamme Gialle) nello sprint finale, dando vita a un arrivo molto combattuto. Terza piazza per Manuel De Carli (C.P. Piné), che ha concluso con qualche secondo di distacco, mentre ai piedi del podio si sono piazzati Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) e Daniele Di Stefano (Fiamme Oro). Senza storie, invece, la gara femminile, che ha visto prevalere Alice Marletti (C.P. Piné) con un ampio vantaggio sulle avversarie. In particolare, la lotta per il secondo posto è stata molto serrata con ben cinque atlete in lizza. Ad aggiudicarsi la piazza d’onore è stata Laura Peveri (Fiamme Oro), davanti a Giulia Presti (C.P. Piné), Veronica Luciani (Noale Ice) e Linda Rossi. Non ha preso il via, invece, Francesca Lollobrigida, nonostante fosse iscritta all’evento.

Non è riuscita, quindi, la doppietta a Ghiotto dopo la strepitosa vittoria nell’allround, con tanto di record mondiale nei 10.000 metri, gara che al femminile aveva visto vincere proprio Lollobrigida. Per quanto riguarda gli altri titoli assegnati, nella sprint avevano prevalso Francesco Betti e Giorgia Aiello.