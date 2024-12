La diretta testuale live dello slalom di Semmering, gara valida per la Coppa del Mondo femminile 2024/2025 di sci alpino. Dopo quasi un mese dall’appuntamento di Killington, si torna a gareggiare tra i pali stretti anche in campo femminile: il pronostico è più aperto che mai, considerata anche l’assenza della fuoriclasse e dominatrice della Panorama nelle ultime stagione, ovvero Mikaela Shiffrin. Ci proverà nuovamente Camille Rast, al comando della classifica di specialità e che nell’ultima gara negli Stati Uniti ha centrato la prima vittoria in carriera; proverà a dire la sua anche la svedese Sara Hector, così come la tedesca Lena Duerr e l’austriaca Katharina Liensberger.

In totale sono sei le atlete italiane presenti, con Giorgia Collomb e Lara Della Mea che proveranno questa volta a entrare nella seconda manche dopo la mancata qualificazione di ieri nel gigante; a loro si sono aggiunte anche Marta Rossetti, Martina Peterlini, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler. Assente per infortunio invece Beatrice Sola, che ha terminato anzitempo la sua stagione. L’appuntamento è per le ore 10.00 di domenica 29 dicembre con la prima manche, mentre la seconda si svolgerà dalle ore 13.00. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live di entrambe le manche dello slalom femminile di Semmering per non perdersi davvero alcuna emozione.

