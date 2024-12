Per il Dottore la foto di Natale lascia davvero senza parole: non può assolutamente essere vera, ecco cosa è successo

Per Valentino Rossi Natale al ranch, circondato dall’affetto della famiglia e da quello degli amici. Le moto sempre protagoniste per il Dottore che, nonostante sia ormai passato alle quattro ruote, resta sempre uno dei nomi più gettonati del motociclismo.

Il passato del resto non può essere cancellato e quello scritto dal pilota di Tavullia è storia delle due ruote. I nove titoli mondiali sono lì a dimostrarlo, così come le rivalità che hanno animato i suoi anni in MotoGP. Da Max Biaggi a Stoner, da Lorenzo a Marc Marquez, l’ultimo pilota con cui Valentino Rossi ha duellato in pista. I fatti del mondiale 2015 sono ancora vivi nei ricordi di tutti gli appassionati del motociclismo e, anche se tra l’italiano e lo spagnolo i rapporti sono migliorati, i loro scontri hanno messo molto pepe al motorsport e ancora lo mettono.

Ora Marquez si appresta a debuttare con la Ducati ufficiale, quella che Rossi non è riuscito a domare nella sua carriera. L’obiettivo è centrare il nono titolo mondiale, eguagliando quindi il numero di vittorie iridate del Dottore e magari superandolo, conquistando quel decimo alloro che a Valentino è sfuggito anche per causa sua.

Questi i piani, ma intanto il Natale è stata l’occasione anche per brindisi con vecchi e nuovi amici ed una foto con Rossi si è presa la scena.

Valentino Rossi con Marquez: la foto fake diventa virale

È l’intelligenza artificiale a siglare la pace definitiva tra Valentino Rossi e Marc Marquez. I due piloti, infatti, sono stati ritratti in un’immagine che li mostrava festeggiare insieme il Natale, abbracciati, e con indosso un maglione natalizio.

Entrambi sorridenti, la foto ha impiegato poco a diventare virale. L’immagine, realizzata come detto con l’AI, è stata diffusa dalla pagina everythingmotoracing, e ricalca il genere che ha caratterizzato il Natale social con diverse realizzazioni simili, partendo da quella con Jannik Sinner e Nick Kyrgios. Ora anche con Rossi e Marquez, anche se lo scatto è quanto più lontano ci possa essere dalla realtà.

Anche se i rapporti tra i due pluricampioni del mondo di MotoGP sono migliorati negli ultimi anni, complice anche l’addio di Valentino alle due ruote, non sono certo tali da far decidere di trascorrere il Natale insieme. Per quello la scelta va sempre a famiglia e amici e Rossi e Marquez non si può dire certo che lo siano.