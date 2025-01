Nella gara maschile, Davide Ghiotto ha concluso al quarto posto, fallendo la rimonta per un posto tra i primi tre. Nonostante non fosse riuscito a brillare particolarmente nei 5000 metri il giorno precedente, il vicentino ha dato il massimo, ma una prestazione meno convincente nei 1500 metri (13° posto con il tempo di 1:50.30) ha compromesso le sue speranze di podio. Nei 10000 metri ha dimostrato di essere il migliore della distanza, stabilendo il nuovo record italiano in 12:35.96; ciò gli ha permesso di concludere la competizione complessiva al quarto posto, con un punteggio totale di 149.830, confermando il piazzamento del 2023. Il suo crono nei 10000 metri è di quasi tre secondi più veloce di quello fatto segnare l’anno scorso sempre a Heerenveen, quando si laureò campione del mondo della distanza.

Per quanto riguarda gli altri azzurri, Daniele Di Stefano, sabato brillante terzo sui 500, oggi ha fatto segnare il quinto crono sui 1.500 e ha stabilito il nuovo primato personale sui 10.000, concludendo in settima posizione complessiva (151.095). Infine, Andrea Giovannini (111.745) ha conseguito l’undicesimo punteggio totale.

A vincere la gara è il norvegese Sander Eitrem, che riporta così la Norvegia sul tetto d’Europa a 34 anni di distanza dall’ultima volta e manda giù dal primo gradino del podio l’Olanda, cosa che non accadeva dal 2011 (quando il russo Ivan Skobrev si impose a Collalbo). Eitrem ha chiuso secondo nei 10000 metri (12:47.90) e nei 1500 metri (1:44.27), e con un punteggio complessivo di 146.561, ha preceduto il connazionale Peder Kongshaug (147.612), che ha vinto i 1500 metri (1:44.01) ma ha chiuso sesto nei 10000 metri (13:13.94). A completare il podio c’è l’olandese Beau Snelling (149.092).

Lollobrigida ottiene la quinta posizione agli Europei di pattinaggio di velocità

La prova femminile ha visto Francesca Lollobrigida chiudere al quinto posto, un risultato comunque positivo. La classe ’91 è infatti tornata ad un buon livello, mostrando segnali positivi in vista dei Giochi casalinghi dell’anno prossimo. Dopo aver concluso la giornata precedente al terzo posto nella classifica complessiva, la romana ha ottenuto il quarto posto nei 1500 metri (1:57.19) e nei 5000 metri (6:58.50), ma non è riuscita a contrastare la forza delle rivali dirette per il podio. Più indietro le altre azzurre: 13esimo posto per Veronica Luciani (125.574) davanti ad Alice Marletti (14esima con 125.815).

Il titolo europeo è andato all’olandese Antoinette Rijpma-De Jong, che ha conquistato il suo terzo successo in questa competizione, dopo quelli del 2019 a Collalbo e del 2023 ad Hamar. Con un punteggio di 159.211, ha superato la connazionale Joy Beune (159.330) e la norvegese Ragne Wiklund (159.942). Lollobrigida ha concluso con un totale di 160.674, piazzandosi appena dietro la terza olandese Merel Conijn (160.505).