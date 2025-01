Diogo Moreira e Thomas Chareyre trionfano nella 100 km dei campioni, giunta alla sua decima edizione. Il Motor Ranch di Tavullia ha ospitato la tradizione gara annuale, organizzato da Valentino Rossi. Il Dottore, spalleggiato da Luca Marini, non sono riusciti a ripetere il successo del 2024, accontendandosi della seconda posizione dopo aver ottenuto la pole position. Completano il podio Lorenzo Baldassarri ed Elia Bartolini, che in occasione dell’ottava edizione avevano firmato il trionfo.

Il format della prova, come suggerisce il titolo stesso, prevede che i piloti completino 100 chilometri, per un totale di 50 giri. Le lineup devono darsi il cambio ogni cinque passaggi, elemento chiave per la vittoria di Moreira-Chareyre. Il duo vincitore ha preceduto di 8” Rossi e Marini, con Baldassarri e Bartolini ancora più indietro. A completare la top 5 sono stati poi Franco Morbidelli-Andrea Migno e da Mattia Pasini-Filippo Farioli. In sesta posizione Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, che non sono riusciti a concretizzare la seconda posizione sulla griglia di partenza.

Le parole di Valentino Rossi

“È andata abbastanza bene, anche se abbiamo preso la paga e siamo arrivati secondi, però ci siamo divertiti ed è stata una bella gara. Voglio ringraziare tutti i piloti che sono arrivati da tutto il mondo per questo evento“, commenta Rossi dopo il podio. “La 100 Km è l’unica gara ufficiale che si svolge al Ranch – ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP -. È una gara di resistenza, che dura cento chilometri e si corre a coppie. Ognuno ha la propria moto e ogni partecipante, quando ha compiuto cinque giri, si ferma. Ai box si cambia il transponder e poi si fa uscire l’altro pilota con la sua moto, che fa altri cinque giri”.

Ai microfoni di Sky Sport, il campione italiano parla anche della prossima stagione di MotoGP e dei favoriti al titolo: ” “Il team ufficiale Ducati è il favorito per il titolo. Pecco è molto emozionato perché vuole riscattarsi dalla sconfitta dell’anno scorso, quindi speriamo che possa dare quel 5% in più“. Rossi è appena diventato padre per la seconda volta: “Gabriella sta bene, ha una settimana. È molto piccola, ma averne due è un vero circo, dobbiamo organizzarci, ma è bello“.