Per Valentino Rossi e la MotoGP il capitolo non è ancora chiusa: c’è la data ufficiale, tutto il programma è già stato stilato

Altro capitolo della storia di Valentino Rossi in MotoGP. Passano gli anni, cambiano i ruoli, ma il nome del Dottore sarà legato per sempre ed in maniera indissolubile a quello della classe regina.

D’altronde non si vincono nove mondiali per caso, non si iscrive il proprio cognome nella storia di uno sport per caso. Rossi lo ha fatto con il suo talento naturale, ma anche con il suo saper essere guida e riferimento per i giovani che si avvicinavano al mondo a due ruote. Ne ha sfornati di talenti l’Academy del pilota di Tavullia: basta fare il nome di Pecco Bagnaia per capire che Valentino anche nelle vesti di mentore ha il suo indubbio talento.

Ora Rossi continua la sua storia d’amore con la MotoGP anche se ha abbandonato da tempo la pista: non corre più nella classe regina, ha scelto di passare alle quattro ruote, ma resta riferimento. Ci resta grazie al VR46 Racing Team, la squadra che porta la sua sigla e che correrà anche il prossimo anno con la Ducati. Una nuova, per Di Giannantonio, l’altra del 2024 affidata a Franco Morbidelli: avranno loro il compito di tenere alto il nome della VR46 che sarà svelata il 25 gennaio.

Valentino Rossi, la VR46 svelata il 25 gennaio: il programma

Al Nuas Indah Theater di Jakarta alle ore 12.30 italiane del prossimo 25 gennaio, sarà svelata la nuova livrea delle moto del Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

La presentazione potrà essere vista in diretta streaming sul canale YouTube del Team o sugli altri canali digitali della VR46. Non sarà l’ultima squadra a togliere i veli alle nuove moto perché a seguire ci saranno le presentazione delle KTM (sia il team Factory che Tech 3) e quindi dei due team Yamaha, per concludere con i due team Honda il 1 e l’8 febbraio. Infine, il 9 febbraio ci sarà la presentazione collettiva a Bangkok di tutti i piloti e di tutti i team che prenderanno parte al campionato 2025 di MotoGP.

Ecco il calendario completo delle presentazioni della MotoGP:

14 gennaio: Trackhouse Racing MotoGP

16 gennaio, ore 12: Aprilia Racing

18 gennaio, ore 18: Team Gresini (piloti MotoGP, Moto2 e MotoE)

20 gennaio, ore 11: Ducati Lenovo

25 gennaio, ore 12:30: Pertamina Enduro VR46 Racing Team

30 gennaio: Red Bull KTM Factory+Red Bull KTM Tech3

31 gennaio, ore 12:45: Yamaha Racing+Pramac Yamaha, Kuala Lumpur

1 febbraio: Honda HRC

8 febbraio: LCR Honda Team