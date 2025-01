Sono ufficialmente iniziati gli Europei 2025 di pattinaggio di velocità a Heerenveen, nei Paesi Bassi, di scena nell’anello della Thialf Ice Arena. La competizione è partita con la giornata dedicata alle prime prove della categoria Sprint, con gli atleti che si sono misurati sulle distanze dei 500 e 1000 metri. Al termine della prima giornata, gli azzurri si trovano in posizioni di rilievo a ridosso della top ten, con ottime prospettive per il proseguo della competizione.

Bosa il migliore degli azzurri

Tra gli uomini, il migliore degli italiani è David Bosa (Fiamme Oro), che occupa attualmente l’undicesima posizione provvisoria. Il pattinatore azzurro ha mostrato una buona tenuta, con un decimo posto nei 500 metri (35.10) e un piazzamento identico nei 1000 metri (1:09.39). Bosa si trova ora a soli pochi decimi dalla top ten, una posizione che gli consente di nutrire ancora speranze di un piazzamento di prestigio al termine delle prove Sprint.

Francesco Betti ha invece concluso la giornata al 18esimo posto, con un punteggio di 71.800 punti. L’azzurro delle Fiamme Oro ha chiuso 20esimo nei 500 metri (36.38), mentre nei 1000 metri ha fatto leggermente meglio e con il 15esimo tempo (1:10.84), ma sarà importante per lui migliorare nelle prossime giornate. Al comando c’è il beniamino di casa Jenning de Boo, capace di esaltarsi in entrambe le prove: il classe 2004 ha vinto infatti sia sui 500 metri (34.47) che sui 1000 (1:07.29), e comanda la graduatoria davanti all’altro olandese Merijn Scheperkamp.

Pergher a un passo dalla top ten

In campo femminile la migliore delle italiane è Serena Pergher, che ha concluso la giornata all’undicesimo posto con un punteggio di 78.370. L’atleta delle Fiamme Oro ha ottenuto un ottimo ottavo posto nei 500 metri con il crono di 38.83, ma ha pagato un po’ di stanchezza nei 1000 metri, dove ha chiuso 14esima (1:19.08). Nonostante ciò, è ancora in lizza per un posto tra le migliori dieci. Giorgia Aiello (Cardano Skating) ha mostrato una prestazione solida, concludendo in 12esima posizione con 78.520 punti, a pochi decimi dalla compagna di squadra. Davanti a tutte c’è Jutta Leerdam con il punteggio di 74.875, frutto di un secondo posto nei 500 metri (37.77) e del miglior tempo nei 1000 in 1:14.21; alle sue spalle hanno chiuso altre due olandesi come Femke Kok e l’ex short track Suzanne Schulting, sempre più a suo agio sulla pista lunga.

Il programma di domani agli Europei di pattinaggio di velocità

Domani, nella seconda giornata di gare, si completerà la serie delle prove Sprint con la seconda sessione dei 500 e 1000 metri. Inoltre, si svolgeranno anche le gare Allround, che prevedono competizioni su distanze più lunghe: 500 metri sia maschili che femminili, 3.000 metri femminili e 5.000 metri maschili. Gli azzurri si preparano ad affrontare un programma ricco e impegnativo, ma ci sono buone aspettative per i nostri atleti, che si sono già distinti nelle prime prove. In pista per l’Italia, oltre ai già citati David Bosa, Francesco Betti, Serena Pergher e Giorgia Aiello, ci saranno anche Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Veronica Luciani (Noale Ice), Alice Marletti (C.P. Pinè), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle) e Andrea Giovannini (Fiamme Gialle).