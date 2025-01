Il Bayer Leverkusen apre il nuovo anno come aveva concluso quello vecchio, e cioè con una vittoria. Nell’anticipo del 16esimo turno della Bundesliga 2024/25, la squadra di Xabi Alonso si è imposta 3-2 in casa del Borussia Dortmund nel match di cartello della giornata. I tre punti consentono ai campioni in carica di rimanere in scia al Bayern Monaco, impegnato domani sul campo del Borussia Monchengladbach: i bavaresi sono in testa con 36 punti, ma sentono il fiato sul collo delle aspirine a quota 35. Arranca invece il Dortmund, che rimane a quota 25 e al termine del turno potrebbe ritrovarsi al di fuori della zona Europa.

La cronaca di Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen

La gara si sblocca subito: dopo soli 24″ le Aspirine passano in vantaggio grazie ad un tiro di controbalzo da fuori area di Nathan Tella che trafigge Kobel. La formazione di Xabi Alonso continua a premere sull’acceleratore e al 7′ trova il raddoppio grazie a Patrik Schick, che da pochi passi mette in porta un preciso cross basso dalla sinistra di Hincapie e fa 2-0. Il Borussia batte un colpo poco dopo, e al 12′ accorcia le distanze con Jamie Gittens, che sfrutta uno sfortunato intervento in scivolata di Andrich e con un morbido tocco sotto di mancino supera Hradecky per l’1-2.

L’avvio di partita frenetico non si placa, perché al 19′ Schick fa doppietta: altro cross basso al bacio, questa volta dalla destra da parte di Frimpong, e il centravanti slovacco ex Roma è lesto a battere a rete col piattone per il gol del 3-1 del Bayer Leverkusen. Momento di forma straordinario per Schick, che sta probabilmente vivendo il miglior periodo della sua carriera, al terzo posto della classifica cannonieri con 11 reti in 13 partite (di cui solo sei da titolare). I padroni di casa ci provano a più riprese e vanno vicini al 3-2 con Guirassy, ma Hradecky fa una prodezza e gli nega il gol. Il 3-2 arriva solo al 79′, quando lo stesso Guirassy dal dischetto spiazza l’estremo difensore avversario e regala una speranza ai suoi, che si rivelerà però vana al triplice fischio dell’arbitro.

In Liga trionfa il Rayo Vallecano, frena il Monaco in Ligue 1

Nell’anticipo della 19esima giornata della Liga 2024/25 arriva il successo del Rayo Vallecano, che supera 2-1 il Celta Vigo. A Vallecas apre la marcature dopo 5′ Adrian Embarba, ma gli ospiti trovano il gol del pari al 26′ con il ‘panda’ Borja Iglesias. Nella ripresa però al 63′ arriva il gol vittoria di Jorge de Frutos, che si ripete dopo la doppietta in Copa del Rey e regala i tre punti al Rayo. Striscia positiva di sei partite senza sconfitte per i biancorossi, che non perdono in campionato da inizio dicembre e si trovano a soli 5 punti dalla zona Europa.

In Ligue 1 2024/25 la 17esima giornata si è aperta con due pareggi. Prima il Nantes ha frenato sul 2-2 il Monaco: i padroni di casa si sono portati sul doppio vantaggio grazie a Matthis Abline e all’ex Spezia Kelvin Amian, ma nel giro di 7′ i monegaschi l’hanno pareggiata con le reti di Breel Embolo e Mohammed Salisu per il 2-2 finale. In serata è arrivato infine il pareggio a reti bianche tra Auxerre e Lille.