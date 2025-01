Nel weekend tra sabato 11 e domenica 12 gennaio va in scena la 15^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket, fondamentale perché segna la chiusura del girone di andata e quindi il piazzamento definitivo dal quale scaturiranno gli accoppiamenti per la Coppa Italia. Sono sette le squadre già certe di un posto nella competizione, che si terrà dal 12 al 16 febbraio a Torino. A contendersi l’ultimo posto nella Coppa sono Tortona e Treviso. Ecco, quindi, gli spunti più interessanti di giornata, oltre alle varie ipotesi di parità.

A spiccare, tra gli anticipi del sabato, è la sfida al vertice tra Brescia e Trento, le due squadre che comandano la classifica nonostante entrambe arrivino da una sconfitta nell’ultimo turno. Anzi, per Trento sono ben tre le sconfitte nelle ultime quattro giornate, dopo che la squadra di coach Galbiati aveva vinto nei primi dieci turni. In palio, quindi, c’è il primo posto, anche in vista proprio di un migliore accoppiamento, almeno sulla carta, nella Coppa Italia. A proposito di Coppa, e a proposito di Brescia, in corsa per l’ultimo posto utile c’è anche Treviso, “giustiziere” della Germani la scorsa settimana. La squadra veneta, attesa dalla trasferta sul campo di Varese, si contende l’ultimo posto utile con Tortona, che per essere sicura di partecipare alle Final Eight dovrà battere Scafati nella partita che inaugura la giornata.

Per quanto riguarda domenica, spicca sicuramente il match tra Olimpia Milano e Reggio Emilia, ma molto interessanti si prospettano altri due incontri che vedono sfidarsi una squadra in lotta per la salvezza contro una di caratura superiore. In particolare, parliamo di Cremona, che ospita Venezia dopo essere tornata alla vittoria battendo proprio Trento, e Napoli, che contro Tortona ha centrato la seconda vittoria stagionale e ora è attesa dalla trasferta contro la Virtus Bologna.

Coppa Italia, tutte le ipotesi di parità

22 punti

2. Trapani

3. Trento

4. Virtus

oppure

2. Trapani

3. Virtus

4. Brescia

oppure

2. Trapani

3. Trento

oppure

2. Trapani

3. Brescia

oppure

2. Trento

3. Virtus

oppure

2. Brescia

3. Virtus

20 punti

3. Virtus

4. Trapani

5. Reggio

oppure

3. Virtus

4. Olimpia

5. Trapani

oppure

4. Trapani

5. Reggio

oppure

4. Olimpia

5. Trapani

oppure

4. Virtus

5. Reggio

oppure

4. Virtus

5. Olimpia

18 punti

6. Reggio

7. Trieste

8. Tortona

oppure

6. Trieste

7. Tortona

8. Olimpia

oppure

6. Reggio

7. Trieste

oppure

6. Trieste

7. Olimpia

oppure

6. Reggio

7. Tortona

oppure

6. Tortona

7. Olimpia

16 punti

7. Trieste

8. Treviso

9. Tortona

oppure

7. Trieste

8. Tortona

oppure

8. Trieste

9. Tortona

oppure

8. Treviso

9. Tortona

Programma e tv 15^ giornata

Sabato 11 gennaio

Ore 19:30 – Bertram Derthona Tortona – Givova Scafati (Dazn)

Ore 20:00 – Germani Brescia – Dolomiti Energia Trentino (Dazn)

Ore 20:30 – Trapani Shark – Banco di Sardegna Sassari (Dazn, Eurosport 2)

Domenica 12 gennaio

Ore 16:30 – Vanoli Basket Cremona – Umana Reyer Venezia (Dazn, Eurosport 2)

Ore 17:00 – EA7 Emporio Armani Milano – UNAHOTELS Reggio Emilia (Dazn)

Ore 18:15 – Openjobmetis Varese – Nutribullet Basket Treviso (Dazn, DMAX)

Ore 19:00 – Pallacanestro Trieste – Estra Pistoia (Dazn)

Ore 20:45 – Virtus Segafredo Bologna – Napoli Basket (Dazn)