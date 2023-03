Calendario Mondiali pattinaggio velocità Heerenveen 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario dei Mondiali di Heerenven 2023 di pattinaggio di velocità su singole distanze, in programma dal 2 al 5 marzo: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. La squadra azzurra del dt Maurizio Marchetto si affida a sette atleti (una donna e sei uomini) per provare ad inserirsi nella lotta per il podio. In casa tricolore, fari puntati soprattutto sulle mass start (con Giovannini e Peveri), ma anche sulle lunghe distanze con Davide Ghiotto che va a caccia della rivincita dopo la beffarda squalifica che gli ha negato la vittoria nei 5000 metri dell’ultima tappa di Coppa del Mondo.

STREAMING E TV – Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming gratuita su Raiplay con passaggi in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD. Le gare saranno inoltre trasmesse interamente in diretta streaming sulla piattaforma Discovery +, cui è possibile accedere sottoscrivendo l’abbonamento “Intrattenimento+Sport”, oltre che sui canali Eurosport 1 o Eurosport 2, visibili anche in streaming per gli abbonati Sky, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento con dirette testuali, cronache e risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario completo dei Mondiali di pattinaggio di velocità 2023 di Heerenveen.

Calendario Mondiali pattinaggio velocità Heerenveen 2023

GIOVEDI’ 2 MARZO

18:20 3000m donne

19:35 5000m uomini

21:25 Team Sprint donne

21:42 Team Sprint uomini

VENERDI’ 3 MARZO

19:05 Team Pursuit Women

19:30 Team Pursuit Men

20:14 500m Men

20:53 500m Women

SABATO 7 GENNAIO

13:36 Mass Start Semi-Final Men 1

13:52 Mass Start Semi-Final Men 2

14:22 Mass Start Semi-Final Women 1

14:40 Mass Start Semi-Final Women 2

15:13 1000m Men

15:57 1000m Women

16:58 Mass Start Men

17:19 Mass Start Women

DOMENICA 8 GENNAIO

12:45 1500m Men

13:45 1500m Women

14:46 10000m Men

16:48 5000m Women