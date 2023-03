Caressa si scusa con Bucciantini dopo la lite: “Mi è slittata la frizione domenica scorsa”

Domenica scorsa nel corso di ‘Sky Calcio Club’ era andata in scena una piccola lite in diretta tra Caressa e Bucciantini in una discussione sull’importanza del possesso palla. Oggi sono arrivate le scuse del telecronista: “Amico mio, è giusto che ti chieda scusa anche qua. Mi è slittata la frizione domenica scorsa. Me ne sono reso conto meglio risentendomi”. Bucciantini ha risposto accettando le scuse: “Bellissimo gesto, sono scuse ben accette”, ha concluso.