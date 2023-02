Pattinaggio, sette italiani impegnati nei Mondiali su singole distanze di pista lunga

Giovedì, sul ghiaccio di Heerenveen, prenderanno il via i Mondiali su singole distanze di pista lunga. La quattro giorni della rassegna iridata vedrà al via anche l’Italia, guidata dal direttore tecnico Maurizio Marchetto e dall’allenatore Matteo Anesi. Saranno sette gli atleti italiani impegnati: Laura Peveri, Francesco Betti, David Bosa, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Alessio Trentini. In casa tricolore fari puntati in particolare sulle Mass Start – con Giovannini al maschile e Peveri al femminile pronti a cercare il podio, dopo aver centrato un posto nella top 3 della classifica di specialità in Coppa del Mondo – e sulle lunghe distanze, dove, in campo maschile, Davide Ghiotto cercherà la propria rivincita dopo la beffarda squalifica sui 5000 metri dell’ultima tappa del circuito internazionale in Polonia.