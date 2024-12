Proseguono i Campionati Italiani di pattinaggio di figura, in corso a Varese: cornice di pubblico molto importante anche per la seconda giornata di gare, mentre in pista andava in scena il grande spettacolo dei campioni azzurri. In particolare, al Palaghiaccio sono andati in scena i programmi corti del programma senior. Tra i grandi protagonisti Daniel Grassl (Fiamme Oro), che firma una prestazione impreziosita da due salti quadrupli e un triplo axel che contribuiscono al 101.25 di punteggio finale. A seguire Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) con 87.47 punti, davanti al campione uscente Nikolaj Memola (Fiamme Oro) con 86.32. Leggermente più staccato, ma ancora in corso per il podio, Gabriele Frangipani (Fiamme Oro), quarto con 82.70. Nella gara femminile, Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) realizza 63.29 punti, precedendo di quasi tre punti Anna Pezzetta (60.37), mentre Ginevra Lavinia Negrello è terza con 58.20.

Grande battaglia anche nella danza: Charlène Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) hanno dominato la rhythm dance con 91.39 punti, mettendo una seria ipoteca sul settimo titolo nazionale consecutivo. Alle loro spalle, testa a testa serrato tra Leia Dozzi e Pietro Papetti (Accademia del Ghiaccio) e i vicecampioni Victoria Manni e Carlo Röthliesberger (Icelab), rispettivamente a 71.92 e 71.75 punti.

Infine, tra le coppie di artistico comandano Sara Conti e Niccolò Macii (Fiamme Oro) con 76.11 punti, capaci di creare un solco importantissimo su Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre), secondi con 70.31. Irma Angela Sofia Caldara e Riccardo Maria Maglio (CUS Torino), sono arrivati terzi nella prova con 59.93 punti. Ora l’appuntamento è a domani, con la terza giornata che assegnerà i titoli nazionali.