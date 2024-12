Il Napoli chiude il primo acquisto in vista del calciomercato di gennaio: colpo a sorpresa, il direttore del club ha confermato tutto.

Manca ormai pochissimo, la fine del 2024 e l’arrivo di gennaio sono veramente dietro l’angolo è pronto. Il mese di gennaio per gli appassionati di calcio e i tifosi significa solo una cosa: sessione invernale di calciomercato.

Durante la sessione di mercato di gennaio le squadre provano a sopperire a quei vuoti nella rosa che rischiano di compromettere l’andazzo della stagione in corso. Dagli acquisti per sostituire i calciatori infortunati, alle cessioni in prestito per far giocare di più quei calciatori che non riescono a trovare spazio, sono tante le trattative imbastite anche nel mese di gennaio.

Una delle squadre che probabilmente si muoverà con maggior convinzione sul mercato è il Napoli. La dirigenza partenopea è al lavoro per regalare nuovi tasselli a mister Antonio Conte in vista della seconda metà di stagione. Anche se il Napoli giocherà soltanto il campionato, in certi ruoli c’è una carenza di calciatori che la società proverà a rimediare nel corso di queste poche settimane di calciomercato.

Calciomercato Napoli, chiuso il primo acquisto di gennaio

La società non ha aspettato un attimo e si è mossa con netto anticipo per chiudere il primo acquisto. Si tratta di Luis Hasa, centrocampista offensivo classe 2004 in forza al Lecce. Come confermato in conferenza stampa anche da Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica del club salentino, si sta solo discutendo l’inserimento di una contropartita tecnica all’interno della trattativa.

Il Napoli pagherà una cifra vicina ai 500 mila euro al Lecce, mentre in Puglia andrà uno tra Rafa Marin e Alessio Zerbin, con quest’ultimo in pole per trasferirsi nella squadra allenata da Marco Giampaolo.

Ma perché il Napoli ha deciso di acquistare un classe 2004 che con la maglia del Lecce ha collezionato soltanto 10 minuti in Coppa Italia senza mai esordire in Serie A? Perché Luis Hasa proviene dalla scuola della Juventus Next Gen e quindi il direttore sportivo Giovanni Manna conosce bene le sue qualità.

Inoltre, con la Nazionale Under 19 ha anche conquistato l’Europeo di categoria nel 2023, vincendo il premio come miglior giocatore del torneo. Insomma, un vero talentino del calcio italiano che il Napoli vuole accaparrarsi prima di tutti.

Hasa però non sarà allenato subito da Antonio Conte. Il piano della società è infatti quello di prelevarlo dal Lecce per girarlo poi in prestito al Bari fino al termine della stagione. In questo modo, il centrocampista italiano di origini albanesi inizierà a farsi le ossa in un campionato di maggior livello come la Serie B.