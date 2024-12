La stagione degli sport invernali sta entrando nella sua parte più calda, a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno. In attesa dei Mondiali di ciascuna disciplina tra febbraio e marzo, vanno in scena alcuni appuntamenti di fondamentale importanza che potrebbero già dire molto anche in ottica classifica generale di Coppa del Mondo. In primo piano ci sono lo sci di fondo e il salto con gli sci: prosegue infatti il Tour de Ski 2025, che ha preso ufficialmente il via sabato 28 dicembre con la sprint di Dobbiaco. Per la prima volta il percorso della più importante competizione a tappe fondistica sarà interamente sulle nevi italiane, e si concluderà domenica 5 gennaio in Val di Fiemme.

J0hannes Klaebo al maschile e Jessica Diggins al femminile hanno già messo dei sigilli importanti sul pettorale giallo, ma dovranno confermarsi nel corso della settimana, ricca di appuntamenti e di possibili ribaltoni. Come detto è grande protagonista anche il salto con gli sci, con la Tournée dei Quattro Trampolini 2025 che dopo la prima tappa di ieri di Oberstdorf vivrà la sua fase più calda. Al comando dopo la vittoria sullo Schattenbergschanze c’è l’esperto Stefan Kraft, che deve però guardarsi le spalle dai due agguerriti compagni di squadra Jan Hoerl e Daniel Tschofenig. Riflettori puntati anche sul salto femminile, che vedrà in programma il Two Nights Tour 2025.

Il programma completo degli sport invernali nella settimana tra 30/12 e 05/01 con i convocati azzurri

Sci alpino

La Coppa del Mondo maschile si prende una pausa dopo gli appuntamenti in Val Gardena, Alta Badia e Bormio per ritornare l’8 gennaio con il night event di slalom a Madonna di Campiglio. In gara invece le ragazze, che dopo le gare di Semmering saranno protagoniste sulle nevi di Kranjska Gora per un altro gigante e slalom. L’Italia spera ovviamente in Federica Brignone, che sulle nevi austriache ha trovato la prima vittoria stagionale e ora punta al bis. Le gare saranno visibili in diretta su Eurosport e su Rai Sport.

sabato 4 gennaio ore 9.30 e 12.30 – Coppa del Mondo: slalom gigante femminile Kranjska Gora (Slo)

domenica 5 gennaio ore 10.00 e 13.00 – Coppa del Mondo: slalom femminile Kranjska Gora (Slo)

Sci di fondo

In settimana si deciderà anche la 19esima edizione del Tour de Ski, che ha preso il via nei giorni scorsi con la sprint e la mass start di Dobbiaco. Il norvegese Johannes Klaebo sembra molto motivato a riprendersi lo scettro (ha già vinto tre volte), mentre al femminile potrebbe arrivare il bis della campionessa in carica Jessica Diggins. Tra gli azzurri ci proverà il solito Federico Pellegrino, attualmente terzo in classifica. In totale sono ben diciotto gli azzurri presenti: al maschile oltre a Pellegrino sono al via anche Francesco De Fabiani, Elia Barp, Davide Graz, Simone Mocellini, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Giovanni Ticcò, Martino Carollo, Lorenzo Romani, Giacomo Gabrielli, Martin Coradazzi. Al femminile invece Caterina Ganz, Anna Comarella, Nicole Monsorno, Nadine Laurent e Federica Cassol. Le gare saranno visibili in diretta su Eurosport e su Rai Sport.

martedì 31 dicembre ore 11.30 – Tour de Ski: 20 km skiathlon maschile Dobbiaco (Ita)

martedì 31 dicembre ore 14.45 – Tour de Ski: 20 km skiathlon femminile Dobbiaco (Ita)

mercoledì 1 gennaio ore 10.30 – Tour de Ski: 15 km TC maschile Dobbiaco (Ita)

mercoledì 1 gennaio ore 12.30 – Tour de Ski: 15 km TC femminile Dobbiaco (Ita)

venerdì 3 gennaio ore 12.15 e 14.45 – Tour de Ski: qualificazioni e finali Sprint TC maschile e femminile Val di Fiemme (Ita)

sabato 4 gennaio ore 11.00 – Tour de Ski: 20 km skiathlon maschile Val di Fiemme (Ita)

sabato 4 gennaio ore 15.30 – Tour de Ski: 20 km skiathlon femminile Val di Fiemme (Ita)

domenica 5 gennaio ore 14.15 – Tour de Ski: 10 km TL maschile Val di Fiemme (Ita)

domenica 5 gennaio ore 15.30 – Tour de Ski: 10 km TL femminile Val di Fiemme (Ita)

Salto con gli sci

La Tournée dei Quattro Trampolini rimane in Germania con la tappa di Garmisch-Partenkirchen, per poi spostarsi in Austria a Innsbruck prima e Bischofschofen poi, dove lunedì 6 gennaio è in programma il gran finale che incoronerà il vincitore dell’Aquila d’Oro. Per quanto riguarda gli azzurri, nelle tre tappe rimanenti ci saranno Alex Insam e Francesco Cecon, mentre Andrea Campregher sarà alla stanga di partenza soltanto nelle due gare austriache.

In campo femminile sarà protagonista il Two Nights Tour, competizione sulla scia di quella maschile ma che si disputa in due soli atti in programma in Germania, a Garmisch prima e Oberstdorf poi. La favorita della vigilia è la campionessa in carica, la slovena classe 2005 Nika Prevc, che dovrà fare attenzione però agli assalti delle avversarie, su tutte la padrona di casa Katharina Schmid. Saranno inoltre presenti quattro azzurre: Martina Ambrosi, le sorelle Jessica e Lara Malsiner, e Annika Sieff. Le gare maschili e femminili saranno visibili in diretta su Eurosport.

PRESENTAZIONE TOURNÉE QUATTRO TRAMPOLINI 2025

lunedì 30 dicembre ore 17.30 – Two Nights Tour: qualificazioni HS142 femminile Garmisch-Partenkirchen (Ger)

martedì 31 dicembre ore 13.30 – Quattro Trampolini: qualificazioni HS142 maschile Garmisch-Partenkirchen (Ger)

martedì 31 dicembre ore 16.20 – Two Nights Tour: gara HS142 femminile Garmisch-Partenkirchen (Ger)

mercoledì 1 gennaio ore 14.00 – Quattro Trampolini: gara HS142 maschile Garmisch-Partenkirchen (Ger)

mercoledì 1 gennaio ore 14.45 – Two Nights Tour: qualificazioni HS142 femminile Oberstdorf (Ger)

mercoledì 1 gennaio ore 16.15 – Two Nights Tour: gara HS142 femminile Oberstdorf (Ger)

venerdì 3 gennaio ore 13.30 – Quattro Trampolini: qualificazioni HS128 maschile Innsbruck (Aut)

sabato 4 gennaio ore 13.30 – Quattro Trampolini: gara HS128 maschile Innsbruck (Aut)

domenica 5 gennaio ore 16.30 – Quattro Trampolini: qualificazioni HS142 maschile Bischofshofen (Aut)

lunedì 6 gennaio ore 16.30 – Quattro Trampolini: gara HS142 maschile Bischofshofen (Aut)

Sci freestyle

Saranno quattro gli azzurri al via nella prima tappa del nuovo anno 2025 di Freeski a Klagenfurt. Nella tappa di Big Air sulle nevi austriache proveranno a giocarsi le loro carte Flora e Miro Tabanelli, Renè Monteleone e Leonardo Donaggio. Finora il podio è arrivato in tre occasioni per l’Italia: due volte Flora Tabanelli (seconda a Chur e terza a Pechino) e una volta il fratello Miro (secondo a Pechino). Le competizioni saranno visibili in diretta streaming su Eurosport Player.

venerdì 3 gennaio – Coppa del mondo: qualificazioni Big Air femminile e maschile Klagenfurt (Aut)

sabato 4 gennaio ore 16.30 – Coppa del mondo: finali Big Air femminile e maschile Klagenfurt (Aut)

Bob

Torna anche la Coppa del Mondo di bob dopo la pausa natalizia. Nel budello tedesco di Winterberg ci saranno gli azzurri Patrick Baumgartner, Robert Mircea, Mattia Variola e Fabio Betti; nel precedente appuntamento di Sigulda, in Lettonia, i primi due hanno chiuso settimi nel bob a due, mentre l’altra coppia è finita sedicesima. Le gare saranno visibili in diretta sul canale YouTube della federazione internazionale ISBF.

sabato 4 gennaio ore 11.00 – Coppa del mondo: Monobob femminile Winterberg (Ger)

sabato 4 gennaio ore 14.45 – Coppa del mondo: Bob a due maschile Winterberg (Ger)

domenica 5 gennaio ore 9.00 – Coppa del mondo: Bob a due femminile Winterberg (Ger)

domenica 5 gennaio ore 13.00 – Coppa del mondo: Bob a quattro maschile Winterberg (Ger)

Snowboard

Il 2025 dello snowboard riparte da Klagenfurt, in Austria, dove in parallelo alla tappa di sci freestyle è in programma anche lo snowboard con la terza sfida stagionale di Big Air. L’Italia si presenta al via con sette partecipanti: si tratta di Ian Matteoli (che ha sfiorato il successo a Pechino), Nicola Liviero, i fratelli Leo e Loris Framarin, Emiliano Lauzi, Emma Gennero e Fanny Piantanida Chiesa. Le competizioni saranno visibili in streaming su Eurosport Player.

venerdì 3 gennaio – Coppa del mondo: qualificazioni Big Air femminile e maschile Klagenfurt (Aut)

domenica 5 gennaio ore 16.30 – Coppa del mondo: finali Big Air femminile e maschile Klagenfurt (Aut)

Slittino pista artificiale

Le gare saranno visibili in diretta streaming sul canale YouTube FILLuge.

sabato 4 gennaio ore 9.39 e 11.18 – Coppa del mondo: doppio femminile Sigulda (Lat)

sabato 4 gennaio ore 10.10 e 11.51 – Coppa del mondo: doppio maschile Sigulda (Lat)

sabato 4 gennaio ore 12.50 e 14.14 – Coppa del mondo: singolo femminile Sigulda (Lat)

domenica 5 gennaio ore 10.13 e 11.37 – Coppa del mondo: singolo maschile Sigulda (Lat)

domenica 5 gennaio ore 13.00 – Coppa del mondo: staffetta a squadre Sigulda (Lat)

Slittino pista naturale

La gara sarà visibile in diretta streaming sul sito FILLuge.

domenica 5 gennaio ore 14.00 – Coppa del mondo: doppio maschile Laas (Ita)

Skeleton

Le gare saranno visibili in diretta sul canale YouTube della federazione internazionale ISBF.