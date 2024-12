In attesa di Lucia Bronzetti, impegnata nel corso della giornata di domani, l’Italtennis perde la sua prima rappresentante nel tabellone principale del WTA 250 di Auckland. Lucrezia Stefanini, che aveva già brillantemente superato le qualificazioni, ha potuto poco in un match alquanto ostico contro la danese Clara Tauson, vincitrice con il punteggio di 6-2 6-3. La tennista toscana ha resistito un’ora e quindici minuti di gioco contro la n°50 della classifica WTA, ma la contesa – sin dai primi scambi – è apparsa sempre essere in pieno controllo da parte dell’avversaria. Ben sette i turni di battuti persi dall’azzurra, che ha vinto solamente il 41% di punti sulla prima e il 29% sulla seconda. La sua avventura in Nuova Zelanda termina qui, ma il bilancio resta in ogni caso positivo per questa prima settimana dell’anno. Ora Lucrezia si sposterà a Melbourne, dove tra pochi giorni andrà a caccia della qualificazione agli Australian Open.

BUONA LA PRIMA PER OSAKA, FUORI SUN

Negli altri match di giornata c’è stato il debutto stagionale vincente da parte di Naomi Osaka, attualmente n°57 del ranking dopo il ritorno sul circuito avvenuto un anno fa dopo la maternità. La plurivincitrice Slam ha iniziato il suo percorso a Auckland sconfiggendo 6-4 6-4 l’israelena Lina Glushko. Anche qualche momento di tensione durante la partita, con alcuni cori contro l’israeliana da parte di persone presenti fuori dallo stadio. Subito fuori la beniamina di casa Lulu Sun, tra le più importanti teste di serie del torneo: la neozelandese si è arresa a Rebecca Marino per 6-3 3-6 6-3. Sempre più in caduta libera Sloane Stephens, sconfitta per 5-7 6-4 6-4 dalla statunitense Ann Li, mentre Katine Volynets ha avuto la meglio per 6-4 6-7(6) 6-2 su Erika Andreeva. Tennis a stelle strisce che festeggia anche il successo di Bernarda Pera per 6-2 7-5 su Victoria Jimenez Kasintseva, mentre Julia Grabher – nella partita più lottata del giorno – ha sconfitto la spagnola Romero Gormaz per 2-6 6-3 7-6(7).

I RISULTATI DI OGGI

(5) Tauson b. (Q) Stefanini 6-2 6-3

Marino b. (4) Sun 6-3 3-6 6-3

Pera b. (Q) Jimenez Kasintseva 6-2 7-5

(Q) Hibino b. Niemeier 6-3 6-4

(8) Volynets b. E.Andreeva 6-4 6-7(6) 6-2

Li b. Stephens 5-7 6-4 6-4

(7) Osaka b. (Q) Glushko 6-4 6-4

Grabher b. (Q) Romero Gormaz 2-6 6-3 7-6(7)

RITORNO CON VITTORIA PER JABEUR

A Brisbane, dove le teste di serie sono esentate dal round d’esordio, le big devono ancora entrare in gara. In questa seconda giornata di incontri non ci sono state particolari sorprese, ad esclusione della netta sconfitta della numero 37 del ranking del mondo Xinyu Wang per mano della russa Polina Kudermetova con il punteggio di 6-1 6-3. Non è invece andata altrettanto bene alla sorella maggiore e ben più conosciuta della russa, ovvero Veronika, sconfitta con lo score di 6-2 6-3 da Peyton Stearns. Il derby australiano tra Kimberly Birrell e Priscilla Hon va alla prima in rimonta per 3-6 7-5 6-2, mentre Anastasia Potapova ha approfittato del ritiro di Ana Bogdan quando la russa si trovava in vantaggio per 2-6 6-4 2-0. Ha alzato bandiera bianca anche la ciense Yafan Wang, ritiratasi sul 4-6 0-2 contro Anhelina Kalinina, mentre la connazionale Yue Yuan è riuscita a imporsi per 6-2 6-4 su un’Arantxa Rus mai completamente a suo agio sui campi veloci. Continua a crescere la rumena Anca Todoni, che ha superato la spagnola Cristina Bucsa per 7-6(3) 6-2, mentre torna con una vittoria Ons Jebaur. La tunisina, assente dai campi dallo scorso mese di agosto, si è imposta per 7-6(5) 6-4 su Zheng.

I RISULTATI DI OGGI

Jabeur vs Zheng

(Q) Todoni b. Bucsa 7-6(3) 6-2

(Q) P. Kudermetova b. X. Wang 6-1 6-3

Stearns b. V. Kudermetova 6-2 6-3

Kalinina b. Y. Wang 6-4 2-0 ret.

Yuan b. Rus 6-2 6-4

Potapova vs (Q) Bogdan 2-6 6-4 2-0 ritiro

Birrell b. (Q) Hon 3-6 7-5 6-2