Flora Tabanelli fuori dalla top ten nello slopestyle di Tignes (Francia), prova valida per la Coppa del Mondo di freestyle 2024/2025. L’azzurra esce di scena alle qualificazioni ed è 13ª con 58.31 punti. Sulle nevi francesi ha la meglio la britannica Kirsty Muir con 77.98. Seguono l’australiana Abi Harrigan (75.41 punti) e la neozelandese Ruby Star Andrews (72.75 punti). Ai piedi del podio c’è la statunitense Marin Hamill (70.63 punti). In classifica generale Tabanelli resta al primo posto con 540 punti e 70 lunghezze di margine su Tess Ledeux.

I risultati di giornata

Kirsty Muir (Gbr) 77.98 punti Abi Harrigan (Aus) 75.41 punti Ruby Star Andrews (Nzl) 72.75 punti Marin Hamill (Usa) 70.63 punti Anni Karava (Fin) 63.43 punti Lara Wolf (Aut) 60.40 punti Linshan Han (Chn) 60.36 punti Daisy Thomas (Aus) 59.83 punti Muriel Mohr (Ger) 15.15 punti Rell Harwood (Usa) 7.25 punti

13. Flora Tabanelli (Ita) 58.31 punti

La classifica generale

Flora Tabanelli (Ita) 540 punti Tess Ledeux (Fra) 470 punti Ailing Eileen Gu (Chn) 400 punti Mathilde Gremaud (Sui) 342 punti Zoe Atkin (Gbr) 341 punti Anni Karava (Fin) 340 punti Fanghui Li (Chn) 313 punti Megan Oldham (Can) 313 punti Muriel Mohr (Ger) 295 punti Mengting Liu (Chn) 280 punti

Al maschile

Indietro Miro Tabanelli. L’azzurro è fuori alle qualificazioni e termina 27° con 56.86 punti. Domina lo statunitense Alex Hall con 90.10 punti. In seconda posizione c’è lo svizzero Andri Raegettli (84.43), che la spunta di meno di un punto sul norvegese Sebastian Schjerve (83.48). Beffa per l’estone Henry Sildaru, quarto con 82.83 punti. In classifica generale Tabanelli si conferma in top ten con 274 punti. 30 lunghezze di ritardo dal nono posto occupato da Brendan Mackay.

I risultati di giornata

Alex Hall (Usa) 90.10 punti Andri Ragettli (Sui) 84.43 punti Sebastian Schjerve (Nor) 83.48 punti Henry Sildaru (Est) 82.83 punti Hunter Henderson (Usa) 80.05 punti Ben Barclay (Nzl) 79.88 punti Cody Laplante (Usa) 68.58 punti Colin Wili (Sui) 66.36 punti Vebjoern Graaberg (Nor) 66.03 punti Luca Harrington (Nzl) 57.91 punti

27. Miro Tabanelli (Ita) 56.86 punti

La classifica generale