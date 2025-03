A Tignes arriva l’eliminazione in qualificazione meno cocente della carriera per Flora Tabanelli, ufficialmente vincitrice della Coppa del Mondo Park&Pipe, ovvero la generale che somma i sei risultati migliori della stagione tra Big Air, slopestyle e halfpipe. La giovanissima emiliana, che ieri aveva centrato l’accesso in finale nel Big Air, non riesce a ripetersi nello StopeStyle, in cui quest’oggi ha fatto segnare il tredicesimo punteggio di 58,31 ottenuto nella seconda run nel turno preliminare guidato dalla britannica Kirsty Muis (75,33) sull’austriaca Lara Wolf (72,85) e sulla statunitense Rell Harwood (69,96). Ma non ha fatto meglio la francese Tess Ledeux, l’unica che in questa ultima tappa di Coppa poteva rubarle il primato. Anche lei non ha infatto centrato la finale, chiudendo in quattordicesima piazza, alle spalle della nostra portacolori. E con una sola gara a disposizione, lo svantaggio da ricucire è troppo.

Tabanelli irraggiungibile per Ledeux

La sfera di Cristallo la giovane e talentuosa azzurra, già vincitrice della Coppa di specialità Big Air, l’aveva messo nel mirino già da un po’ di tempo, trovandosi in vetta con 500 punti, con un certo margine su Ailing Eeileen Gu che a 400 e sulla francese Tess Ledeux che si era presentata all’ultimo appuntamento a quota 390.

La cinese Gu, che ha vinto spesso e volentieri quando si è presentata al via quest’anno, ma che ha saltato anche diversi appuntamenti stagionali, a Tignes non è presente. E dopo la prova odierna anche la Ledeux non può più superare l’azzurra: i diciotto punti conquistati le permettono di salire a 408, ben lontana dai 500 della Tabanelli. Anche un eventuale successo domani alle 19:00 nella finale Big Air non permetterebbe alla transalpina di mettere a segno il sorpasso. E così diventa realtà un altro importante successo per la nostra stella, quando ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina manca ormai meno di un anno.

Miro Tabanelli in finale nel Big Air

Le buone notizie arrivano quest’oggi da Miro Tabanelli che dopo non aver anche lui centrato la finale dello Slopestyle, ottiene però l’accesso a quella del Big Air nella tappa conclusiva della stagione di Coppa del Mondo di Freeski. Per Miro una grandeee seconda run eccellente da 96,75 punti che gli ha consentito il passaggio del turno dopo un già ottimo punteggio di 88,00 ottenuto nella prima prova. La prestazione permette all’azzurro di guidare la seconda batteria di qualificazione davanti al neozelandese Luca Harrington (95,75) e al norvegese Ulrik Samnoey (94,00); qualificati anche il francese Roche (93,50), l’altro norvegese Ruud (93,00) e lo svizzero Gubser (92,50). Nulla da fare per Renè Monteleone nella prima batteria: l’azzurro è 25esimo nel round vinto dal norvegese Tormod Frostad con 95,00 punti davanti allo statunitense Troy Podmilsak (94,00) e al finlandese Elias Syrja (92,50).

Mondiali St.Moritz, i convocati

Intant il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato i nomi degli atleti che prenderanno parte ai Campionati Mondiali di FreeStyle che si svolgeranno a St. Moritz dal 15 al 30 marzo 2025. Per il settore Slopestyle/Big Air nessuna sorpresa, con i fratelli Tabanelli e René Monteleone. Cinque gli atleti convocati nello Snowboard per il settore Slopestyle/Big Air: Leo Framarin, Loris Framarin, Emiliano Lauzi, Ian Matteoli e Marilù Poluzzi.

Infine, decisamente più lunga la lista per i settori Parallelo e Snowboardcross. Nel Parallelo avremo Daniele Bagozza, Maurizio Bormolini, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March, Gabriel Messner, Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso ed Elisa Fava. Nello Snowdboardcross Tommaso Leoni, Matteo Menconi, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Lisa Francesia Boirai e Michela Moioli.