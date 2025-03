La neozelandese Noi Sadowski Synnott trionfa con 89.50 punti nella tappa di Flachau valida per la Coppa del Mondo di snowboard slopestyle 2024/2025 . Battuta la tedesca Annika Morgan, seconda con 85.25 punti. Più staccata la giapponese Mari Fukada, terza a 85.25 punti, appena davanti alla connazionale Kokomo Murase, quarta con 77.50 punti. Ben cinque nipponiche in top ten. Momo Suzuki è ottava (73.50 punti), Reira Iwabuchi è nona (73.25 punti) e Myabi Onitsuka decima (69.00 punti). Ai piedi del podio terzetto di atlete ravvicinate. Quinta la britannica Maisie Hill (76.00 punti), sesta l’australiana Tess Coady (75.50 punti) e settima la canadese Laurie Blouin (74.00 punti). Fanny Piantanida Chiesa 17ª (60.25 punti) e unica italiana in gara.

I risultati di giornata

Noi Sadowski Synnott (Nzl) 89.50 punti Annika Morgan (Ger) 85.25 punti Mari Fukada (Jpn) 80.50 punti Kokomo Murase (Jpn) 77.50 punti Maisie Hill (Gbr) 76.00 punti Tess Coady (Aus) 75.50 punti Laurie Blouin (Can) 74.00 punti Momo Suzuki (Jpn) 73.50 punti Reira Iwabuchi (Jpn) 73.25 punti Miyabi Onitsuka (Jpn) 69.00 punti

17. Fanny Piantanida Chiesa (Ita) 60.25 punti

La classifica aggiornata

Zoi Sadowski Synnott (Nzl) 312 punti Mia Brookes (Gbr) 300 punti Kokomo Murase (Jpn) 290 punti Mari Fukada (Jpn) 241 punti Annika Morgan (Ger) 234 punti Reira Iwabuchi (Jpn) 131 punti Rebecca Flynn (Usa) 127 punti Laurie Blouin (Can) 126 punti Melissa Peperkamp (Ned) 118 punti Miyabi Onitsuka (Jpn) 104 punti

35. Fanny Piantanida Chiesa (Ita) 23 punti

38. Emma Gennero (Ita) 18 punti

39. Marilù Poluzzi (Ita) 16 punti

Al maschile gara annullata

Niente da fare per la tappa al maschile, che si sarebbe dovuta disputare alle 12.15. Disposto il rinvio della prova per scarsa visibilità e condizioni climatiche avverse. Resta in testa alla classifica generale il canadese Cameron Spalding.