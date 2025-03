Federico Cinà per la prima volta in carriera è in semifinale in turneo di livello Challenger. Il classe ’07 palermitano raggiunge questo piccolo ma significativo traguardo in quel di Hersonissos, dove è in corso di svolgimento un ATP 50. Il giovane talento azzurro, alla sua seconda apparizione nei quarti di un challenger, ha sconfitto con lo score di 7-5 6-4 il turco Kirkin, attualmente n°300 del ranking mondiale. Una bella battaglia durata quasi due ore, che poteva concludersi anche con un po’ più di facilità, essendosi trovato il nostro portacolori avanti di un doppio break nel secondo set, prima di chiudere al decimo game, ma soltanto al quarto match point a disposizione.

Una gran settimana in Grecia per Federico, che finora non ha ancora perso un set in un torneo in cui aveva già sconfitto l’australiano Dellavedova e l’uzbeko Sultanov, giocatore alle porte dei primi 200 della classifica. In semifinale ora attende una vecchia conoscenza del tennis d’alto livello, quell’Aslan Karatsev che qualche anno fa si è ritrovato anche in top-20 nel suo miglior momento della carriera. Ora il russo è al n°207 del ranking ATP, ma a Hersonisso ha già fatto semifinale la corsa settimana, palesando quindi una buona condizione.

ANCORA IMBATTUTO, CRESCE IL RANKING

Cinà in questo 2025 è ancora imbattuto. Dopo un leggero infortunio durante la preparazione, ha esordito soltanto a fine febbraio nell’ITF di Sharm El Sheikh, vinto perdendo un solo set nel corso della settimana. Poi il salto a livello challenger qui in Grecia, dove al momento la striscia di vittoria consecutive si è allungata a otto. Così, nel frattempo, sale anche la classifica: il talento siciliano è già certo di entrare per la prima volta tra i top-500 ATP al n°461 virtuale. Senza dimenticare che tra pochi giorni, dopo le fatiche elleniche, arriverà il momento di volare alla volta di Miami, dove nel Masters 1000 della prossima settimana farà il suo esordio nel circuito maggiore grazie a una wild card.