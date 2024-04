Mondiali doppio misto curling 2024: l’Italia torna alla vittoria, piegata la Francia 10-6

Torna a sorridere l’Italia, che supera la Francia per 10-6 nella partita valevole per la quinta sessione del Gruppo A degli Mondiali 2024 di doppio misto di curling, in corso di svolgimento ad Oestersund, in Svezia. Dopo il successo all’esordio contro la Spagna, Stefania Constantini e Francesco De Zanna erano stati sconfitti dalla Svizzera, ma al ritorno sul ghiaccio hanno conquistato un altro successo e possono continuare a sognare. La coppia azzurra ha sconfitto la compagine transalpina, composta da Wilfrid Coulot e Kseniya Shevchuk, alla terza sconfitta in altrettante partite alla Oestersund Arena. Il prossimo impegno dell’Italia sarà lunedì alle 10 contro il Giappone.

CRONACA – Avvio in salita per gli azzurri, che partono nel peggiore dei modi, subendo ben 3 punti nell’end inaugurale. Poco male perché la reazione e l’Italia mette a referto ben 5 punti nel secondo end, approfittando di una serie di errori degli avversari. L’inerzia del match rimane dalla parte di Constantini e De Zanna, che continuano a punire i francesi – ancora molto fallosi – e rubano la mano nel terzo end per poi consolidare il vantaggio nel quarto, issandosi sul 7-3.

Partita finita? No, perché i transalpini riaprono il match nel quinto end, siglando altri tre punti e accorciando sul 7-6. Ancora una volta, però, la coppia azzurra non si disunisce e torna a dettare legge, ottenendo due punti nel sesto end e rubando la mano nel settimo. La Francia ci prova fino alla fine, mettendosi in una situazione interessante anche nell’ultimo end con ben 4 stone a punto. Stefania Constantini è però una garanzia e, grazie ad una doppia bocciata chirurgica, scrive la parola fine sul match.