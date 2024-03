Mondiali curling femminile 2024, l’Italia cala il tris: battuta agevolmente la Scozia

Prosegue a gonfie vele il cammino dell’Italia nei Mondiali di curling femminile 2024, in corso di svolgimento a Sydney, nella Nuova Scozia (Canada). Nella partita valida per la quinta sessione del round robin, le azzurre hanno infatti piegato la Scozia con un severo 8-2, centrando la terza vittoria su tre della competizione e rimanendo al comando a punteggio pieno. Soltanto Canada e Svizzera sono riuscite finora a fare altrettanto bene e condividono da imbattute la vetta insieme all’Italia. Le ragazze di Caldart torneranno sul ghiaccio oggi, lunedì 18 marzo, alle ore 18.00 per sfidare gli Stati Uniti (a metà classifica con un bilancio di 2 vittorie e 2 sconfitte).

CRONACA – A senso unico la sfida contro la Scozia, in cui l’Italia, dopo aver affrontato (e battuto) la Svezia nel primo match di giornata, è tornata sul ghiaccio per concedere il bis. La selezione formata da Stefania Constantini, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis (con Marta Lo Deserto riserva) non è partita benissimo, tanto che al termine del primo end si è trovata sotto 0-1. Ha però reagito immediatamente, prima ristabilendo la parità e poi issandosi sul 3-1 al termine del terzo end. La Scozia ha quindi mosso nuovamente il punteggio, accorciando sul 3-2, ma di fatto è stato l’ultimo sussulto. Le azzurre allenate da Violetta Caldart sono infatti salite in cattedra ed hanno dilagato, conquistando ben 5 punti nei tre parziali seguenti e mettendo in ghiaccio la vittoria.