Ranking Atp aggiornato a lunedì 18 marzo: Sinner rimane alle spalle di Alcaraz, Nardi debutta in top 100

Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 18 marzo 2024. In archivio il Masters 1000 di Indian Wells, il primo della stagione, e Novak Djokovic rimane sempre in vetta. Alle sue spalle Carlos Alcaraz, capace di confermarsi campione in California e tenere così alle sue spalle Jannik Sinner, che ha avuto la chance di sorpassarlo ma è stato sconfitto in semifinale: l’azzurro ci riproverà dunque sulla terra rossa, salvo clamorosi risultati a Miami. Pressoché invariata la top 10, dove si segnalano solo i sorpassi di Zverev e Ruud rispettivamente ai danni di Rublev e Hurkacz. Tante novità invece per quanto riguarda il tennis azzurro, a partire da Luca Nardi che fa il suo esordio tra i primi 100 del mondo, alla 96^ posizione. Diventano sette dunque gli italiani in top 100, in attesa di Matteo Berrettini, che grazie alla finale raggiunta a Phoenix ha fatto ritorno tra i primi 150, più precisamente al numero 142. Di seguito la nuova graduatoria.

RANKING ATP AGGIORNATO A LUNEDÌ 18 MARZO

Novak Djokovic (Srb) 9.725 (-) Carlos Alcaraz (Esp) 8.805 (-) Jannik Sinner (Ita) 8.310 (-) Daniil Medvedev (Rus) 7.765 (-) Alexander Zverev (Ger) 5.060 (+1) Andrey Rublev (Rus) 4.970 (-1) Holger Rune (Den) 3.875 (-) Casper Ruud (Nor) 3.560 (+1) Hubert Hurkacz (Pol) 3.370 (-1) Alex de Minaur (Aus) 3.300 (-1)

24. Lorenzo Musetti 1.520 (+2)

38. Matteo Arnaldi 1.096 (+2)

53. Lorenzo Sonego 955 (+2)

63. Flavio Cobolli 865 (-1)

75. Luciano Darderi 771 (-2)

96. Luca Nardi 623 (+27)

103. Fabio Fognini 601 (+5)

142. Matteo Berrettini 470 (+12)

144. Giulio Zeppieri 467 (-6)

148. Andrea Vavassori 450 (-15)

149. Matteo Gigante 450 (-1)