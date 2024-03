NBA 2023/2024: Irving regala la vittoria ai Mavs, ok Boston. Wembanyama ancora decisivo

E’ stato Kyrie Irving ad attirare le luci dei riflettori su di sé nella serata in cui si sono disputati sette match validi per la regular season NBA 2023/2024. Il talento dei Dallas Mavericks ha infatti deciso la sfida contro i Denver Nuggets con uno strepitoso canestro allo scadere, addirittura con la mano sinistra. Da segnalare però anche i 37 punti di Luka Doncic, che si è caricato la squadra sulle spalle per larghi tratti del match: 107-105 il punteggio finale.

OH MY GOODNESS, KYRIE IRVING WINS THE GAME WITH A LEFT-HANDED FLOATER ‼️ SPECIAL. #TissotBuzzerBeater#YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/NJiVbYtV7p — NBA (@NBA) March 17, 2024

Nel remake della sfida andata in scena pochi giorni prima, i Miami Heat hanno sconfitto nuovamente i Detroit Pistons. Decisivo Bam Adebayo con una doppia doppia da 20 punti e 17 rimbalzi. Serata positiva anche per Simone Fontecchio, che nonostante il ko dei suoi per 101-104 ha messo a referto 13 punti, 8 rimbalzi e 2 assist. Sempre più primi a Est i Boston Celtics, che hanno passeggiato a Washington contro i Wizards (show del solito Tatum con 30 punti), mentre i Milwaukee Bucks hanno domato i Suns (QUI IL RACCONTO).

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Paolo Banchero protagonista nel successo degli Orlando Magic, che grazie al 111-96 rifilato ai Toronto Raptors hanno raggiunto quota 40 successi in stagione. Tonfo invece dei Los Angeles Clippers, battuti a sorpresa dagli Atlanta Hawks per 110-96. L’unico che può abbozzare un sorriso è James Harden, il quale grazie ai 9 punti segnati è diventato il 20° miglior realizzatore di sempre nella storia della NBA. Infine, successo all’overtime per i San Antonio Spurs, trascinati da un’altra prestazione storica di Victor Wembanyama. Il francese è diventato infatti il primo giocatore nella storia della NBA con 30+ punti, 15+ rimbalzi, 5+ assist e 5+ stoppate tirando con il 50% dal campo.