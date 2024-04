Curling: Team Retornaz in finale nel Players’ Championship

Il Players’ Championship, l’ultimo atto stagionale del Grand Slam of Curling, è entrato nella fase a eliminazione diretta. La squadra italiana maschile del Team Retornaz, composta da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, aveva guadagnato accesso ai play-off del torneo di Toronto dopo aver chiuso il round robin con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte. Nei quarti di finale, gli azzurri si sono scontrati con gli svedesi del Team Edin, dominati per 7-2, mentre in semifinale ha ritrovato i canadesi del Team McEwen, piegati per 6-5. Il Team Retornaz giocherà la finale dalle 20.30 europee e vedrà la compagine tricolore sfidare il Team canadese guidato da Brad Gushue. In palio c’è la possibilità di stabilire un record relativo agli Slam. Nell’arco del 2023-24, gli azzurri hanno già trionfato in tre Major (Tour Challenge, National e Masters). Nessuna squadra, nella storia di un circuito sorto a inizio XXI secolo, è mai stata in grado di imporsi in quattro differenti tornei nella stessa stagione.