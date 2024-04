Scossa di terremoto nel ritiro del Napoli a poche ore dal match col Frosinone

Due forti scosse di terremoto sono state registrate questa mattina a Napoli. Il sisma, magnitudo 3.7 alle 9.44 e 3.1 alle 9.46, ha interessato l’area dei campi flegrei e la popolazione è scesa in strada e ha avvertito in modo nitido il terremoto, come riferisce Il Mattino. Colpita anche la località in cui il Napoli si trova in ritiro, vale a dire l’Hotel Serapide di Pozzuoli, ma la partita contro il Frosinone non sembra essere a rischio. Il lunch match si giocherà alle ore 12.30 di oggi e come riferiscono fonti interne al club partenopeo, gli stessi calciatori hanno avvertito la scossa.